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柯文哲批立委補選錢花太多　段宜康狠酸：柯市長不習慣失敗

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▲▼民進黨立委段宜康。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委段宜康。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台北市立委補選結果出爐，「柯家軍」陳思宇，不敵民進黨對手何志偉，選舉落幕後，綠、白雙方人馬持續隔空交火。台北市長柯文哲批評選舉錢花太多，引來民進黨立委段宜康回酸，「柯市長不習慣失敗，這是一個學習的機會」。

台北市士林大同區立委補選結果出爐，代表「柯家軍」出戰的陳思宇，在藍、綠夾殺下以9689票挫敗，得票數遠輸民進黨對手何志偉的38591票，以及國民黨對手陳炳甫的31532票。

何志偉發表勝選感言時，砲轟陳思宇選前對他不斷抹黑，並指柯文哲不但沒有遏止，還煽風點火。對此，柯文哲28日回應「不可能百分之百下指導棋」，遭網友質疑「憑什麼要求民進黨交戰犯？」。柯文哲29日受訪時沒有正面回應，僅不斷強調選舉花太多錢是事實。

面對柯文哲質疑立委補選錢花太多，段宜康認為，柯文哲質疑的對象是誰、多花了多少錢、大概數字多少，這些都需要明確的事證，現在收支報告尚未出爐，要說每位候選人花了多少錢，都不會知道。

至於外界批評柯文哲選後要民進黨交出戰犯，卻放任陳思宇對何志偉抹黑，段宜康狠酸，「對柯市長來說，他比較不習慣失敗，這也是學習過程，要如何面對失敗、選民考驗，我們的經驗很豐富，這是一個學習的機會。」

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關鍵字：柯文哲,立委補選,陳思宇,何志偉,段宜康

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