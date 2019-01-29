「柯家軍」陳思宇挫敗　呂秀蓮：柯文哲施政不及格如何治台？

▲呂秀蓮。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

台北市士林大同區立委補選結果出爐，「柯家軍」陳思宇在藍、綠夾殺下以9689票挫敗，得票數遠輸民進黨候選人何志偉的38591票，以及國民黨候選人陳炳甫的31532票，被外界視為可能影響台北市長柯文哲競選總統。對此，前副總統呂秀蓮29日表示，柯文哲施政不及格，如何治理全台？

呂秀蓮分析，陳思宇由柯文哲支持出來，外界當然認為柯文哲要負最大責任，且選舉有輸有贏，柯文哲應該也在近期兩次選舉感受到，網路聲量與民調高低有起伏，「沒有永遠的勝利者」；此外，柯文哲的支持者多來自外縣市，但柯文哲施政不及格，台北市民感受最多，外縣市民因沒切身體驗，對柯文哲有幻想、有期待。

柯文哲曾多次透過媒體表示自己從未真正表態要選總統，但仍被視為藍綠之外可能參戰、也備受看好的無黨籍政治人物。對此，呂秀蓮表示，若柯文哲要選總統，那必須告訴大家，如何能治理全台灣，以及因應國際與大陸的各種挑戰；此外，若柯文哲涉及器官移植的事情，應向社會大眾說明。

另一方面，民進黨預計4月中旬提名總統參選人。對此，呂秀蓮表示，2018年九合一選舉民進黨與總統蔡英文受到空前挫敗，「不能靠網路聲量、網紅小編，到西門町吃吃鴨掌，這樣就能治國」，蔡英文要接受嚴格的檢驗，該檢討的、該改進的有做到多少，2360萬人的安全禍福繫於一身，檢驗蔡英文的何德與何能。