1萬個紅包1萬個契機　台灣世界展望會關懷失依幼少　

▲▼台灣世界展望會邀請你我一起關懷失依幼少。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆年節將近，台灣世界展望會彰雲嘉辦事處特別邀請20位兒童透過方案活動學習新年吉祥話，並且親手彩繪紅包袋，寄送給資助人，並透過「10000個紅包，10000個契機」年前活動為失依幼少募集照顧基金。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處王昶評主任表示，台灣世界展望會服務近5萬名國內兒童，在雲嘉地區則是幫助3740位兒童，年後陸續提供給學子助學金及學齡前兒童營養扶助金，共計發出2千7百多萬元，感謝雲嘉地區愛心企業、國際社團、學校、教會用不同的方式響應並且參與其中，讓兒童得以安心就學，家長得以稍稍放下肩上重擔。

目前就讀國立大學二年級的琪琪更於活動中寫下新年賀卡，期望能將祝福送到資助人手中。琪琪在國中時開始成為台灣世界展望會服務的兒童，父親在她年幼時因病過世，家中經濟落在母親肩上，母親因身體狀況不佳，無法長期工作，目前在一間茶行做茶葉撿枝臨時工，但這份工作是季節性，收入不高也不穩定。她非常感謝資助人一路的關懷與資助，讓她可以安心就學，也是她分享生活中喜怒哀樂的朋友。



農曆年前，台灣世界展望會透過「10000個紅包，10000個契機」，希望為弱勢家庭募集10,000個象徵助學、平安、健康與希望的紅包，投入助學金及課輔、學生中心等，以及營養扶助金、特殊家庭生活扶助金和國內弱勢家庭生計發展方案。

今年再次邀請大眾一同支持響應，透過紅包傳愛，向身處經濟困境的兒童及家庭傳遞關懷、分享福氣，使孩子及其家人不再擔憂學雜費，可以安心過好年。也期望大家能透過定期捐款1000元響應助學行動或是與家人朋友一同捐款2000元資助國內兒童！