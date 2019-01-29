台商淪共諜吸收調查員同學失敗遭法辦　二審改輕判

▲台商打算行賄調查員同學，二審輕判。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

林姓台商疑似被大陸情報單位吸收成為共諜，他得知國中同學擔任調查官，並負責國安業務，因此多次以現金、禮品等方式企圖吸收，要求提供藏獨、疆獨入境及業務上可獲取的資訊。一審將林男重判7年，案經上訴，高院查無實證林男將資料交給對岸情報人員，因此改以「行賄罪」，輕判1年6月。可上訴。

檢方起訴指出，林姓台商（39歲）在1999年間，就到往大陸蘇州地區經商，長期往返臺灣與大陸地區。但他在2017年3月間，在蘇州地區認識江蘇省南京市國家安全局人員「吳主任」，林男央請「吳主任」出面處理他在蘇州法院的訴訟案件，「吳主任」則要求林男引介我國軍方、國防相關人員，為大陸情報單位刺探、蒐集機密，進而發展組織。而林男得知彭姓國中同學，在桃園市調查處擔任調查官，負責承辦國家安全維護、國內安全調查及犯罪調查等業務，因此多次以現金、禮品行賄。

林男2017年9月回台後，積極接觸彭姓調查員吃飯，私下表示「對岸江蘇省南京市國家安全局吳主任想跟你交個朋友」、「希望幫忙蒐集業務上接觸機密文件或有關藏獨、疆獨、達賴喇嘛入境等資料」、「如果有提供，下次會帶對岸的心意回來」、「已將對岸的心意帶回來，如答應提供翌日即可交付」。

到了去年3月間，更直接塞了6萬元現金給彭姓調查員，還說「此為對岸江蘇省南京市國家安全局吳主任之誠意，希望雙方建立長期關係」、「將交付可加裝 SD 記憶卡之手機，希望將調查局內部機密文件拍攝後儲存在SD卡，再以加密方式交由其帶回大陸」、「有什麼困難，100萬元、200萬元都不是問題」、「將來在大陸會有個一官半職」。彭姓調查員拒絕後，向政風處舉報，林男被檢方聲請羈押獲准，之後依《國家情報工作法》提起公訴，一審重判7年。

案經上訴，高等法院二審審理後，認定林男有行賄、刺探資料等行為，成立「行賄罪」；但卻查無證據，證明林男將情報交給「吳主任」，並未成立《國家情報工作法》之罪。最後二審改依「行賄罪」判刑1年6月，褫奪公權2年。可上訴。

