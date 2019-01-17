家醜不可外揚？鄰居撥打113通報成兒少保護關鍵

圖、文／台灣世界展望會提供

過去一週頻繁發生兒虐事件，昨日又有台南女嬰遭責打致死的新聞，引發社會大眾高度關切。長期投入兒少保護工作的台灣世界展望會除對孩童遭遇不幸感到痛心，亦呼籲大眾一同落實兒童保護觀念，若發現身邊兒少有遭受虐待、疏忽照顧的可能，請撥打113保護專線；若當下目睹家暴事件發生，請即刻撥打110報警。台灣世界展望會更鼓勵家長若遇到經濟、婚姻等壓力無法紓解，請勇敢向親友或本會等社福機構求助，切勿將情緒發洩在孩子的身上。

發揮鄰里守望精神 主動通報113保護兒少

由於許多兒虐案件發生的地點都在家裡，台灣世界展望會邀請民眾發揮鄰里守望精神，如果聽到鄰近住家傳出打罵聲、孩子求救聲，或是看到身邊孩子有被責打的傷痕、衣著髒亂等，都可撥打113，通報人的身分資料遵循保密原則，民眾無須擔心主動通報導致身分曝光造成困擾。通報時只需清楚告知相關的人物、時間、地點、事件內容，113保護專線初步評估後，將會轉介個案至各縣市家暴防治中心，做進一步的訪視與處遇評估。

近日多起兒虐事件在網路上廣為流傳，台灣世界展望會表示，透過網路的力量，雖然可以讓更多人重視兒虐事件、做出及時回應，但也讓孩子的個資曝光在大眾面前。民眾若發現兒少有受虐之虞，請撥打113或通知該縣市家防中心，讓受到不當對待的孩子，可以在被保護的情況下接受輔導與照顧，不致因為外界的過多關注或異樣眼光，再次受到影響。盼望透過社會大眾的守望，不再錯失任何一個搶救受虐孩子的機會！

家長主動求助 別讓教養難題成為孩子受虐的理由

從最近的兒虐事件亦可發現，「情緒失控」常是造成兒虐事件的理由。台灣世界展望會鼓勵家長，在管教孩子時，重要的是讓孩子知道自己哪裡做錯及如何改進，而不是用情緒讓孩子陷入恐懼。若發現自己在管教孩子時情緒起伏大，請先深呼吸或離開現場，避免無法控制情緒造成憾事發生。

此外，台灣世界展望會鼓勵家長若遇到經濟、婚姻、親子、工作等壓力無法紓解，請主動尋求協助，不要因為「家醜不可外揚」的觀念而拒絕他人幫助。家長可向親友、鄰里長、當地社會局或台灣世界展望會等相關社福機構求援，讓孩子不致成為大人高壓情緒下的受害者。

守護台灣孩子 需要您我共同努力

每個孩子都值得擁有豐盛的生命。台灣世界展望會結合政府與民間資源、以三級預防的服務架構為基礎，承接113保護專線、脆弱家庭服務、家庭寄養等方案，建立兒虐預警機制與落實兒保措施。針對所服務的經濟弱勢家庭，則透過定期訪視、舉辦兒保教育倡導活動等，協助家庭降低對兒少發展不利的風險因子，建立正確兒保觀念。台灣世界展望會邀請大眾持續關注兒少保護議題，讓台灣孩子都能在安全環境中，平安長大！