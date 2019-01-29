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社會 社會焦點 保障人權

人妻稱罹怪病：聽到性就想嘿咻　控網友誘約砲「像吸毒會上癮」

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突發中心／綜合報導

台北一名罹患「非特定性雙極性情感精神病」的人妻指控，李姓男網友明明知道她因為疾病的關係，只要聽到與性有關的訊息就會無法抗拒想與對方嘿咻，還故意傳送曖昧訊息，根本就是趁人之危，憤而提告。不過，台北地檢署檢察官認為，女子自稱生病卻從未對醫生提過性方面的困擾，也未向李男坦承，28日認定罪證不足，不起訴男方。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲女子聲稱自己無法克制想跟李男嘿咻的衝動。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

根據《蘋果日報》報導，女子聲稱，她是在2016年8月間透過臉書認識年約40多歲的李男，並互相加LINE聊天，結果越聊越親密就變成「約砲」，對方明知道她患有精神疾病，且只要聽到與性有關的訊息就會無法自我克制地想嘿咻，還故意傳「做愛跟吸毒一樣，妳會上癮」等曖昧訊息，兩人因此發生多次性關係，根本就是故意利用這個缺陷，害她陷入沮喪的負面情緒中，因此決定提告乘機性交罪。

然而，李男到案後否認知道女子患病，對方在整個互動過程中也從未提過這件事，並非故意趁人之危。檢察官表示，醫師到庭時也證稱，女病患雖然有相關的精神疾病診療紀錄，卻未曾提過性方面的困擾；加上她後來改口坦承沒對李男坦白過，28日認定罪證不足，不起訴男方。

▼李男否認知道女子罹患精神疾病，結果卻莫名挨告。

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

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關鍵字：乘機性交罪,台北

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