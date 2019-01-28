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被超車狠瞪！父邊騎邊踹前方騎士　兒站腳踏板嚇哭：爸爸不要

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

地方中心／綜合報導

嘉義楊姓男子指控，日前因為超車引起一名父親不滿，沒想到對方隔天竟然邊騎邊踹機車，直到他受不了停下來理論，雙方一度爆發肢體衝突，而對方的兒子在一旁嚇到哭著大喊「爸爸不要」，就算最後警方到場調解，仍回嗆一句「不要以為我找不到你的車」，讓他覺得受到威脅。

老爸騎車載兒狠踹前方騎士，只因不爽被超車。（圖／東森新聞）

▲爸爸載著兒子，卻邊騎邊踹前方騎士的車。（圖／東森新聞，下同）

行車紀錄器畫面中，只見穿著黑色外套的騎士讓年幼的兒子站在機車踏板上，油門一催卻在行進中舉起右腳狂踹前方騎士的車尾，雙方停下來理論，他卻否認，聲稱是另一台車擦撞的，還以隱私權為由要求不准拍攝，「你現在在拍什麼、在錄什麼？」

而遭踹車的楊男氣不過，聞言也沒有放下錄影中的手機，下一秒就被扯住衣領。由於雙方火氣都很大，嚇得站在一旁的男童忍不住哭了起來，還一邊勸阻「爸爸不要拉他」、「爸爸我想回家」。

老爸騎車載兒狠踹前方騎士，只因不爽被超車。（圖／東森新聞）

▲男童站在一旁看大人越吵越大聲，嚇得當場哭出來。

「載小朋友出來本來就不應該有這樣的行為。」楊男27日向《東森新聞》投訴說，其實在事發前一天他就見過這位踹車的爸爸，當時對方前後各載一人，他只是超車過去，沒想到這個舉動疑似引起不滿，對方突然從後面衝過來，還回頭瞪了自己一眼，結果隔天再度遇上就被踹了。

楊男無奈地說，後來警方到場調解，踹車爸爸竟然直接當著警員的面前開嗆，「不要以為我找不到你的車」，讓他覺得受到威脅，加上這樣的舉動對孩子來說無疑是最壞示範，這才決定向媒體投訴，揭露整起事件。

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關鍵字：嘉義,超車,行車糾紛

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