　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太神！「史上最強運」桃園媽媽曝光　2張刮刮樂中100萬驚：怎麼那麼多0

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲刮刮樂得主。（圖／記者宋德威翻攝）

▲刮刮樂百萬得主驚喜現身，號稱史上最強運！（圖／記者宋德威翻攝）

生活中心／高雄報導

財神爺天選之人！桃園70歲黃姓婦人17日到高雄探望女兒，剛好女婿家經營彩券行，為了捧場，順手合資買了2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果一張中5000元，另一張直接刮出100萬元大獎，沒想到25日現身，當場再合資買2張，又刮中10萬元，超強運氣讓人驚嘆不如。

高雄市「來來旺彩券行」老闆林家宇妻子說，中獎的正是她媽媽！原來年屆70的黃婦住在桃園，17日特別南下探望他們，順手和姊妹合資，買了2張刮刮樂竟然就中獎。黃婦笑說，自己每次都買100、200元小面額的刮刮樂，中獎錢都很少，親友慫恿下，想說碰碰運氣買了2張2000元的「2000萬超級紅包」，沒想到，回去一刮2張都中獎。

▲▼太神！「史上最強運」桃園媽媽曝光　2張刮刮樂中100萬驚：怎麼那麼多0。（圖／東森新聞）

女婿林家宇也說，其實岳母運氣超強，每次捧場幾乎都會中獎，不僅發票常中200、4000元，親友對不到獎就會交給她；女兒也說，這次是中過最大獎的一次，過年前，媽媽和阿姨3人集資4000元買刮刮樂，一刮出號碼就中，一開始還「算不清幾個零」，以為只是1萬元，傳LINE問女婿「這樣有沒有中？怎麼那麼多0？」沒想到竟然是中了100萬元。

黃婦退休前是經營美髮店，為桃園當地知名理髮師，常帶著女兒到廟裡拜拜，喜歡和各地土地公結緣，25日她現身表示，之前曾買今彩539中2萬元，中好幾次，「偏財有福氣，算是有拜有保佑，隨便選就中了！」強運擋不住，當場再加碼刮2張捧場，竟然又中5000元，現場一位民眾還邀請她合資買刮刮樂，神奇刮出10萬元，雙方各分5萬元。林家宇說，岳母很開心，要發5萬8800元給他，「有發發，讓我一路一直發」。

至於100萬元要如何運用，黃婦說，之前就想要整理老家，這筆錢剛好可以拿來換新，剩下的獎金，因名義上講好是合資，會包紅包給兄弟分享喜氣。林家宇說，開彩券行5年來，曾經開過更高額的大獎，但沒人像岳母這麼強運。

▲▼ 5款豬年限定刮刮樂今天上市。（圖／台彩提供）

▲台彩推出5款豬年限定刮刮樂。（圖／台彩提供）

台彩表示，新春限定刮刮樂「2000萬超級大紅包」，單張面額2000元，頭獎2000萬元有3個，二獎是200萬元加價值158萬元賓士車共5個、三獎有100萬元300個。根據統計，總中獎率高達69.33%，3日上市不到一周就至少有3人中三獎。

台彩透露，上市第一天高雄楠梓就開出一個100萬元獎金，中獎人是一位年紀約60歲左右的男性常客，每年都固定會在彩券行訂2本2000元面額的刮刮樂。中獎當天他先買大樂透，經店員告知2000元的刮刮樂正好上市，立刻說：「我回去拿錢，10分鐘後再來」，隨後選了一本默默刮，最後跟老闆娘說代號沒看過，老闆娘一看發現是中了100萬元。

1月4日上市隔天，苗栗縣三義鄉也刮出一個100萬元獎金，一位年紀約20出頭、笑臉迎人的年輕人，也是在店員的推薦之下，選了「2000萬超級紅包」刮刮樂，挑了一張10號沒中，再買隔壁9號，碎念「拜託保佑我中10萬！不然...3萬或1萬也都可以，這樣我今年就能多包點紅包給爸媽盡孝道、還能買switch玩寶可夢」。沒想到真的刮出100萬元，當下眼睛睜大、四肢僵硬，請教老闆如何領獎後，才愉悅地回去上班。

另外，桃園市龜山區則是一位年紀30歲左右、戴眼鏡的男子，因為在電視上看到新推出刮刮樂，騎車到龜山萬壽路上尋找彩券行，憑直覺選了一張編號1號的刮刮樂，沒想到財神眷顧，只刮一張就中了100萬元。

▼2000萬超級大紅包刮刮樂上市一周就3人中100萬元。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲▼ 刮刮樂。（圖／記者戴瑞瑤攝）

ET快訊
首例出爐！陸客「帶火腿腸」拒繳清20萬　3小時遭遣返飛回香港
365天生日專屬色看這裡！1月1日淡白色有純淨的心
《聲林之王》冠軍出爐！李友廷vs林孟辰5票之差獲勝
Gail全台語《心花開》　蕭敬騰「我真的很心疼」給承諾

關鍵字：刮刮樂,台彩,桃園,高雄,來來旺彩券行,林家宇

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「到底要不要讓人知道？」70歲嬤刮到100萬現身！現場再刮又中5000

日薪1萬徵男友過年！長髮妹羞「帥可以XX」PO文3小時：徵到了

太神！「史上最強運」桃園媽媽曝光　2張刮刮樂中100萬驚：怎麼那麼多0

農曆新年限定！煙火狂炸夜空300秒　佛光山佛陀紀念館連放15天

社區掃地挖出「破損女屍」　役男滄桑背影拖走：誰家女友走丟啦

強冷氣團低溫第2彈！15縣市「急凍剩10℃」北台又變濕冷　過年要冷3波

林佳龍自爆「想搭客運」中北通勤！不贊成10休1...要求公開業者名單

極限台灣鯛！吃200元丼飯「連凹4天」給負評　店家爆氣：你上帝？

2/3都在北部！國道「9路段」增設高解析度攝影機　插隊等著收罰單

快訊／首例出爐！陸客「帶火腿腸」拒繳清20萬　3小時遭遣返飛回香港

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

「藍寶堅尼」猛衝餐廳害紅衣婦縫3針 網友驚呆：想吃碗牛肉麵壓壓驚！

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

《以團之名》打臉酸民！　超強練習生登場...網瘋推

Jennie、Kai分手了！　好友證實：為了粉絲而分開

日薪1萬徵男友過年！長髮妹羞「帥可以XX」PO文3小時：徵到了

太神！「史上最強運」桃園媽媽曝光　2張刮刮樂中100萬驚：怎麼那麼多0

農曆新年限定！煙火狂炸夜空300秒　佛光山佛陀紀念館連放15天

社區掃地挖出「破損女屍」　役男滄桑背影拖走：誰家女友走丟啦

強冷氣團低溫第2彈！15縣市「急凍剩10℃」北台又變濕冷　過年要冷3波

林佳龍自爆「想搭客運」中北通勤！不贊成10休1...要求公開業者名單

極限台灣鯛！吃200元丼飯「連凹4天」給負評　店家爆氣：你上帝？

2/3都在北部！國道「9路段」增設高解析度攝影機　插隊等著收罰單

快訊／首例出爐！陸客「帶火腿腸」拒繳清20萬　3小時遭遣返飛回香港

九份停車「1小時200」第三集！市府突擊開罰1.5萬　業者氣瘋：絕對要告

拖板車司機違停吃便當15分…19歲男大生台中騎回桃園　一頭撞車底濺血慘死

快訊／終於讓步一下！與國會達成協議　川普宣布「暫時」結束停擺政府

一段話看出嚴家教養！嚴凱泰追思13歲女兒信　萬人忍不住哭了

日薪1萬徵男友過年！長髮妹羞「帥可以XX」PO文3小時：徵到了

《人龍》之父旋風訪台 透露人中之龍新作將有變化

太神！「史上最強運」桃園媽媽曝光　2張刮刮樂中100萬驚：怎麼那麼多0

農曆新年限定！煙火狂炸夜空300秒　佛光山佛陀紀念館連放15天

社區掃地挖出「破損女屍」　役男滄桑背影拖走：誰家女友走丟啦

澳洲女律師赴巴基斯坦會網友 遭禁錮毒打變地獄性奴！

川普推特語錄／一切都是獵巫　連偷渡客、蛇頭都沒像我被這樣鞭

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊..

上班跳出公告！年終46萬進帳爽..

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑..

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時..

15縣市低溫10℃！北台灣又變..

老婆烤箱烘餐碗　打開冒出5大坨

正妹遊泰住宿撞鬼　罵三字經無效..

皮蛋浮滿雪花不敢吃！內行人：極..

年終發百鈔！他見「價值30倍」..

2步驟重現「無名小站」回憶讓你..

三秒膠妹黏洗手台爆哭　可愛模樣..

穿牛仔褲逛專櫃！她怨櫃姐態度不..

送小孩考學測！緊張爸一看左手苦..

吃丼飯連凹4天給負評　店家爆氣..

更多熱門

相關新聞

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時遭遣返

全台防疫大升級，農委會玩真的！0時起實施入境未繳清罰鍰20萬元的外籍旅客，拒絕入境，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，25日晚間出現首例，從香港來台的一名30歲大陸籍旅客，搭乘港龍航空傍晚抵達高雄小港機場，因攜帶雞肉、豬肉的火腿腸0.12公斤，未主動申報，移送防檢局裁罰20萬元，不過他拒繳清罰款 ，已於當晚9時許搭機返港。

搜查桃園運動宅 南平、八德、平鎮最吸睛

刮刮樂得主曝光　為捧場中百萬

尿尿竟嗆傷！清潔員亂倒氯液後果超嚴重

五甲抽中上國運籤　6月防非洲豬瘟

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時遭遣返

每個人生日都有對應的專屬色

東區幫人配對…隔4個月變女友！

《聲林》冠軍出爐！李友廷5票勝出

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

15縣市低溫10℃！北台灣又變濕冷

27元小7買鮮乳！統一發票5位得主出爐

Gail全台語　蕭敬騰：我很心疼

即／政大男學生宿舍燒炭亡　管理員一開嚇傻

老婆烤箱烘餐碗　打開冒出5大坨

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變形爸爸命危急救

嚴凱泰13歲女兒的一封信：我沒哭了，但我想你了

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面