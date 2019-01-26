太神！「史上最強運」桃園媽媽曝光　2張刮刮樂中100萬驚：怎麼那麼多0

▲刮刮樂百萬得主驚喜現身，號稱史上最強運！（圖／記者宋德威翻攝）



生活中心／高雄報導

財神爺天選之人！桃園70歲黃姓婦人17日到高雄探望女兒，剛好女婿家經營彩券行，為了捧場，順手合資買了2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果一張中5000元，另一張直接刮出100萬元大獎，沒想到25日現身，當場再合資買2張，又刮中10萬元，超強運氣讓人驚嘆不如。

高雄市「來來旺彩券行」老闆林家宇妻子說，中獎的正是她媽媽！原來年屆70的黃婦住在桃園，17日特別南下探望他們，順手和姊妹合資，買了2張刮刮樂竟然就中獎。黃婦笑說，自己每次都買100、200元小面額的刮刮樂，中獎錢都很少，親友慫恿下，想說碰碰運氣買了2張2000元的「2000萬超級紅包」，沒想到，回去一刮2張都中獎。

女婿林家宇也說，其實岳母運氣超強，每次捧場幾乎都會中獎，不僅發票常中200、4000元，親友對不到獎就會交給她；女兒也說，這次是中過最大獎的一次，過年前，媽媽和阿姨3人集資4000元買刮刮樂，一刮出號碼就中，一開始還「算不清幾個零」，以為只是1萬元，傳LINE問女婿「這樣有沒有中？怎麼那麼多0？」沒想到竟然是中了100萬元。

黃婦退休前是經營美髮店，為桃園當地知名理髮師，常帶著女兒到廟裡拜拜，喜歡和各地土地公結緣，25日她現身表示，之前曾買今彩539中2萬元，中好幾次，「偏財有福氣，算是有拜有保佑，隨便選就中了！」強運擋不住，當場再加碼刮2張捧場，竟然又中5000元，現場一位民眾還邀請她合資買刮刮樂，神奇刮出10萬元，雙方各分5萬元。林家宇說，岳母很開心，要發5萬8800元給他，「有發發，讓我一路一直發」。

至於100萬元要如何運用，黃婦說，之前就想要整理老家，這筆錢剛好可以拿來換新，剩下的獎金，因名義上講好是合資，會包紅包給兄弟分享喜氣。林家宇說，開彩券行5年來，曾經開過更高額的大獎，但沒人像岳母這麼強運。

▲台彩推出5款豬年限定刮刮樂。（圖／台彩提供）



台彩表示，新春限定刮刮樂「2000萬超級大紅包」，單張面額2000元，頭獎2000萬元有3個，二獎是200萬元加價值158萬元賓士車共5個、三獎有100萬元300個。根據統計，總中獎率高達69.33%，3日上市不到一周就至少有3人中三獎。

台彩透露，上市第一天高雄楠梓就開出一個100萬元獎金，中獎人是一位年紀約60歲左右的男性常客，每年都固定會在彩券行訂2本2000元面額的刮刮樂。中獎當天他先買大樂透，經店員告知2000元的刮刮樂正好上市，立刻說：「我回去拿錢，10分鐘後再來」，隨後選了一本默默刮，最後跟老闆娘說代號沒看過，老闆娘一看發現是中了100萬元。

1月4日上市隔天，苗栗縣三義鄉也刮出一個100萬元獎金，一位年紀約20出頭、笑臉迎人的年輕人，也是在店員的推薦之下，選了「2000萬超級紅包」刮刮樂，挑了一張10號沒中，再買隔壁9號，碎念「拜託保佑我中10萬！不然...3萬或1萬也都可以，這樣我今年就能多包點紅包給爸媽盡孝道、還能買switch玩寶可夢」。沒想到真的刮出100萬元，當下眼睛睜大、四肢僵硬，請教老闆如何領獎後，才愉悅地回去上班。

另外，桃園市龜山區則是一位年紀30歲左右、戴眼鏡的男子，因為在電視上看到新推出刮刮樂，騎車到龜山萬壽路上尋找彩券行，憑直覺選了一張編號1號的刮刮樂，沒想到財神眷顧，只刮一張就中了100萬元。

▼2000萬超級大紅包刮刮樂上市一周就3人中100萬元。（圖／記者戴瑞瑤攝）

