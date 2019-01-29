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社會 社會焦點 保障人權

雲林查獲5噸走私菸草　主嫌重金請大陸製菸師現場教學

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記者王兆麟／花蓮報導

海巡署花蓮查緝隊於28日會同警方於雲林縣元長鄕共同查獲非法走私菸草總計5,472.73公斤，估計製成成品能製成39萬包香菸，市價將高達新台幣3,900萬元；另查扣烤爐、烤盤及菸梗研磨機等證物，逮捕犯嫌7員。

▲海巡署花蓮查緝隊會同警方及相關單位於雲林縣元長鄉查獲製作私煙工廠。（圖／海巡署花蓮查緝隊提供，下同）

海巡署花蓮查緝隊會同警方及相關單位於雲林縣元長鄉查獲製作私菸工廠。（圖／海巡署花蓮查緝隊提供，下同）

▲海巡署花蓮查緝隊會同警方及相關單位於雲林縣元長鄉查獲製作私煙工廠。（圖／海巡署花蓮查緝隊提供，下同）

▲現場逮7名嫌犯。

海洋委員會海巡署偵防分署花蓮查緝隊於1月28日，會同東部分署第一二岸巡隊、基隆市政府財政處菸酒管理科、台北市政府警察局萬華分局、雲林縣政府警察局虎尾分局、財政部關務署台中關、雲林縣政府財政處菸酒管理科等機關單位，共同查獲非法走私菸草總計5,472.73公斤（其中菸草梗4,364.33公斤、菸絲1,108.4公斤），另查扣烤爐三台、烤盤五座及菸梗研磨機一台等證物，並逮捕犯嫌7員。

▲海巡署花蓮查緝隊會同警方及相關單位於雲林縣元長鄉查獲製作私煙工廠。（圖／海巡署花蓮查緝隊提供，下同）

專案小組現場查扣走私煙草，估計能製成39萬包香菸。

專案小組表示，查獲的煙草估計能製成成品約39萬包香菸，市價將高達新台幣3,900萬元以上。

花蓮查緝隊表示，去年底在走查辦私案件時，發現吳姓國人疑似未經許可製造私菸牟利，該隊遂與上述相關單位組成專案小組偵辦；由於年節將至及菸價高漲，專案小組偵查發現該私菸集團成員近期異常出入雲林縣與嘉義縣交界一處廠房，又該處所擺放多種機具，並有工人在內工作，疑有製造私菸情形。

▲海巡署花蓮查緝隊會同警方及相關單位於雲林縣元長鄉查獲製作私煙工廠。（圖／海巡署花蓮查緝隊提供，下同）

製菸使用的烤爐及烤台。

經長期密集偵查蒐證時機成熟，28日展開圍捕行動，經逮捕及搜索該工廠發現菸草原料堆置成山。吳姓負責人為強化私菸產製效能，除花大錢購置設備外，並重金委託張姓大陸籍製菸師傅來台實施教學與工作，專案小組現場要求張員示範研磨機使用方式，著實令人大開眼界；吳姓負責人做事小心謹慎，特別僱用五名越南籍移工避免風聲走漏。

海巡署偵防分署呼籲民眾勿購買來路不明之香菸，以免危害身體健康，若發現不法時，可撥打海巡「118」報案專線檢舉，共同為社會治安及國家安全盡一份心力。

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