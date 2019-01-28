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線上電玩展PS4買氣爆棚　3分鐘賣破雙11當日銷量10倍以上

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PChome24h購物線上電玩展（圖／業者提供）

▲線上電玩展買氣熱，尤其PS4祭出限時優惠後，3分鐘內賣破歷史新高。（圖／PChome24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2019台北國際電玩展今（1/28）進入最後一天，活動期間吸引大批玩家朝聖擠爆展場，線下人氣爆棚，線上電玩展買氣也很火熱，PChome24h購物在首日強打「PS4史上最強限時優惠」，開賣不到3分鐘旋即創下站上PS4歷年來單日銷售最佳成績，賣破2018年雙11當日銷量10倍以上。

實體電玩展即將進入尾聲，來不及參與的玩家，還有線上電玩展可把握。PChome24h購物結盟上百家國內外3C大廠牌，至29日止，包含3C資訊、電競電玩、買數位通訊全場全場最低下殺3折起，電競筆電最高直降萬元；Lenovo、ACER、微 軟Surface、ASUS等4大NB品牌滿15,000元再送1,000現金積點；百款指定電競主機、電競螢幕買就送電競鍵盤、電競滑鼠、電競耳麥等多重好禮，此外，搭配站上的銀行優活動最高還可享30期分期零利，指定日刷花旗PChome Prime聯名卡最高再享14%回饋，搶攻開春首波遊戲商機。

PChome24h購物表示，站上2018年整體電競業績年成長近200%，呈現爆發式增長，其中，ASUS、Acer、HP、MSI、Lenovo、GIGABYTE、Logitech、SONY PS4、Nintendo Switch等9大電競電玩品牌，全年業績大幅突破億元大關。

PChome24h購物進一步觀察指出，站上2018年PC及NB的銷額、銷量雙雙成長30%，電腦螢幕銷量也強勁成長超過30%，不只優於其他整體虛擬通路不到4%的微幅成長，更大幅超越實體通路的負成長，此外，電腦周邊如硬碟、滑鼠、鍵盤市佔率已超過一半以上。而今年將以「品牌深耕廣耘策略」持續攻佔3C全通路。

東森購物則是推出「電玩藏寶圖」限定活動，至1月31日止，會員於活動期間登入帳戶即送179元折價卷，不過每日限量500張，但消費滿3000元登記就送400東森幣，另外，凡消費登記再加碼送5%東森幣。

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