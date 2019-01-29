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有錢沒錢討個老婆好過年　府城四大月老幫您遇見幸福

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▲府城四大傳奇月老廟，正是春節期間，想求段好姻緣民眾的最佳去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲府城四大傳奇月老廟，正是春節期間，想求段好姻緣民眾的最佳去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「有錢沒錢，討個老婆好過年」這句俗語，可以突顯少男少女在春節前，都渴望有段好姻緣的強烈意願，但想脫單、結婚、戀情加溫的青年男女，內心深處恐怕都有「好姻緣該如何祈求？」的困擾，府城有四大傳奇月老廟，正是春節期間想求段好姻緣的最佳去處。

▲府城四大傳奇月老廟，正是春節期間，想求段好姻緣民眾的最佳去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府民政局長顏振標表示，府城四大月老位在北區及中西區舊城區，分別是大觀音亭的「闊嘴月老－祈良緣」、祀典大天后宮的「緣粉月老－求搓合」、祀典武廟的「拐杖月老－斬桃花」和重慶寺的「醋矸月老－保復合」，歷史悠久各有擅長，百年流傳堪稱「史詩級」，針對民眾感情問題各司其職，推薦大家春節期間來府城走春訪月老，探索台南古城歷史景點，同時尋求月老神力加持，讓您桃花朵朵開！

台南市北區區長李皇興表示，台南府城是台灣歷史核心區，北區及中西區都具有豐厚的歷史底蘊及廟宇特色，因此特別跨區合作，整合兩區過去行銷經驗，邀請大家來府城走春拜月老求得好姻緣、好人緣，一同觀覽巡禮舊城區的古蹟景點，品嘗最在地的美食小吃，讓您終結孤單，迎接新春好運氣。

▲府城四大傳奇月老廟，正是春節期間，想求段好姻緣民眾的最佳去處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中西區區長蕭泰華表示，除了遠近馳名的府城四大月老廟外，中西區與北區的地理位置及歷史文化脈絡密不可分，許多珍貴常民生活文化蘊藏其中；今年中西區公所與北區區公所將以四大月老廟之月老文化為合作起點，結合在地店家及婚紗業者共同推出展現傳統婚慶文化之「愛戀古城．遇見幸福」系列活動及傳達「古城人情記憶」的古城節活動，向市民朋友與觀光旅客傳達府城得天獨厚的文化生活底蘊，更期透過跨區合作，共同發揚兩區濃厚的歷史人文風情。

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