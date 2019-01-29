爸媽爽出國10天！她崩潰喊「我是路邊撿來」　網蓋樓揪團：來我家啊

▲年假期間，多數民眾都準備要出國。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

就要過農曆新年了，家家戶戶都忙著準備年菜及聯絡拜訪親戚，不過有位女網友卻在臉書上透露，她根本沒有圍爐的機會，因為爸媽決定在年假期間出國10天，把女兒丟在台灣，讓她直呼：「其實我就是路邊撿來的吧？」

這名女網友在臉書社團「爆廢公社」上張貼對話紀錄，內容指出，她問爸爸是不是過年要出國？爸爸回，是的，2月1日到10日，整整10天讓她開玩笑直呼：「你們好意思把女兒一個人丟在台灣過年喔……」

爸爸還認真地說「歹勢」，女兒尷尬急回：「我開玩笑的，你們去哪？」爸爸說，「加拿大，北極圈。」她只好祝福：「嗯，玩得開心點。」同時也還是在社團上向爆系網友討拍：「其實我就是路邊撿來的吧？不說了，我先去角落哭了……爸媽不是第一次在過年期間出國了。」

▲爸媽年假期間出國10天，女兒被丟在台灣獨自過年。（圖／翻攝自爆廢公社）

文章一出，網友們紛紛蓋樓安慰原PO：「這樣不是才自由嗎」、「無依無靠～真的丟得很徹底ㄟ」、「過年團都滿了」、「好狠喔，還好我爸媽不是過年要出國」、「你也可以安排假期」、「爸爸不想多帶一個電燈泡去」、「我也是父母過年要去大陸」、「我從國中開始每年都被丟包」、「你還有我啊」、「趕快也去安排行程出國呀」。

不過也有網友抓到重點：「這樣才不用包紅包給小孩子啊」、「這是給妳機會帶男人回家」、「感覺你在暗示單身狗，該有動作了」、「女兒託廢友照顧沒問題」、「小弟我過年期間免費照顧18～28歲女孩子，請令嚴令慈不用操心」、「垃圾桶旁邊撿的」、「超讚的好嗎！快去揪朋友來家裏開party」。