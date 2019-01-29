孫大千勸國民黨4個太陽：放不下＋捨不得＋看不開＝贏不了

▲國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰28日受訪時表示，黨中央將會在今（2019）年4月中確定總統候選人，反觀國民黨初選提名辦法仍未定，國民黨前立委孫大千29日發文對黨內的太陽們喊話，他表示放不下、捨不得、看不開就贏不了，希望欲參選的藍太陽們都能領悟這個道理。

國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前總統馬英九被視為國民黨內可能有意願參選2020的「4個太陽」，針對黨內爭議不休的總統初選提名辦法，國民黨28日確定，由吳敦義交辦智庫研議中常委提案的「美式初選精神」制度，將待評估報告出爐後，再討論是否採用新的初選方式。

孫大千於臉書發文表示，期待黨內的太陽們都能從一個數學公式中得到領悟：「放不下」＋「捨不得」＋「看不開」＝「贏不了」。他認為國民黨中央在推動「美式初選」之前，必須回答四個問題，第一，針對吳敦義說換柱事件是因採用全民調，但其實是啟動「防磚條款」；第二，美國和台灣的政黨制度完全不同，無法相提並論；第三，需解決黨內嚴重充斥的人頭黨員；第四，如何認定「失聯黨員」的資格，避免黨中央「球員兼裁判」可能造成的灌票行為。