快訊／民進黨2020總統候選人4月出爐　卓榮泰：蔡英文連任態度明確是好事

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰28日談到2020年總統大選時指出，總統蔡英文的意願很明確，現任總統想要連任是好事，而黨中央預計會在4月中確定總統的候選人。

台北市立委補選，被視為「柯家軍」的陳思宇慘敗，台北市長柯文哲是否投入2020年，外界認為會有重新盤算的可能。卓榮泰表示，這一點他無法幫他解釋，畢竟他的看法跟大家常常不一樣。

卓榮泰28日接受廣播訪問時說，他還是那句話，為了台灣整體利益，可以跟任何人合作，民進黨是執政黨，維護本土政權是不容打折的；此外，民進黨身為執政黨角色，總統沒有討價還價的空間，就是堅持自己的腳步。

卓榮泰進一步表示，他不認為陳思宇跟柯文哲有強烈等號，柯市長在最後階段有沒有放100分力量？可能他知道情勢不能如他所想，因此有調整，但該有的動作還是有展現出來。

卓榮泰表示，陳思宇後面有很多奇特動作出現，可能得不到市府團隊的直接奧援；因此，可不可以認為柯文哲聲勢大挫，的確會有，但會不會影響未來規劃，他還是應該朝正面方向，未來如果是壯大台灣還行，如果是分散式的，那就應該要檢討。

接著主持人追問，蔡英文在各項民調中都偏低，且輸給柯文哲、前新北市長朱立倫。卓榮泰說，他記得前行政院長賴清德曾經說過，總統、院長不可以放在一個天秤上，更何況是市長跟總統，兩個支持度是會有偏差的。

卓榮泰強調，柯文哲也沒說要選，意願沒有充分表達，但蔡英文很明確，因為她是現任，一個現任總統要競選連任是好事，如果不想就是在停擺，「一個現任總統有連任想法絕對是國家好事」。

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）