史上最亂警察人事調整！基隆市警局長黃明昭有望接任刑事局長

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警大校長刁建生1月16日退休後，高階警察人事經過兩週調整，部分人選已經逐漸明朗，與綠營關係良好的基隆市警局長黃明昭，有望調升為刑事局局長，而目前的刑事局長蔡蒼柏則有可能調為警政署副署長。

▲黃明昭有可能升任為刑事局長，引起警界和行政部門正反意見討論。（圖／翻攝自Facebook／警光新聞雲）

根據《聯合報》報導，黃明昭雖然是警大51期畢業，在警界的資歷仍不算深，現在傳出被高層選為刑事局局長接班人，不僅警界部分人士反彈，就連執政黨內、行政部門人員也有不同意見；外傳，現任現任桃園市警察局長黎文明將接任警大校長，刑事局長蔡蒼柏會調為警政署副署長，遺缺則由黃補上，而台北市警察局長陳嘉昌也被列入異動名單之中，但這個消息目前皆未獲得上述當事人證實。

至於黃明昭過去的經歷如何，他1986年自警大畢業後前往基隆市警局擔任巡官，接著到各縣市任職，包含偵查員、隊長、督察等職位，大多負責刑事案件，經手過的案件包含亞歷山大健身中心吸金案、天道盟日仔會殺運將案，而在接任基隆市警局長前則是擔任刑事局副局長，是否真能升任，就看這波號稱史上最亂的警察人事定案結果。

▼刁建生退休掀起警察人事大亂鬥。（圖／ETtoday資料照）