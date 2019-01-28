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少康專案入獄20年！情報員楊銘中被陸關押最久終返台　回家母已逝

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政治中心／綜合報導

楊銘中因為1999年的「少康專案」，成為我方被大陸羈押最久的情報員，今年1月23日刑滿從北京搭機返台，軍情局也派人前往桃園機場接應；然而，被關押將近20年的他雖然平安歸來，卻來不及與過世的母親陳宜善相聚，留下一大遺憾。

▲▼桃園機場出國,航班,行李手推車,行李。（圖／記者謝盛帆攝）

▲楊銘中本月23日自北京返台。（示意圖／記者謝盛帆攝，與本文當事人無關）

楊銘中在「少康專案」中，擔任被我方吸收大陸解放軍少將劉連昆的「交通」，後來大陸方面識破，劉被判處死刑，起初他與同樣是情報員的姚嘉珍雙雙被判死，死緩2年，後來改為無期徒刑，接著再改判20年有期徒刑，並獲得數個月的減刑，成為我方被大陸羈押最久的情報員。

根據《中國時報》報導，楊銘中今年1月刑滿獲釋，且已經在23日搭機從北京返台，軍情局也派出接應小組前往桃園國際機場接人，依照慣例他必須進行「任務歸詢」報告。可惜的是，楊母陳宜善生前透過各種管道向政府及對岸陳情，希望能以「換俘」的方式讓兒子提前獲釋，最後卻沒有等到一家人團聚，就以86歲的高齡過世。

▲▼ 監控,監聽,間諜,反恐,國安。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

▲楊銘中在陸被關押將近20年。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文當事人無關）

據了解，楊銘中原本是前警備總部派駐中正機場的軍官，因案入獄結識前軍情局少將陳虎門，出獄後向陳表示希望能為軍情局做事，於是成為軍情局六處的約聘人員，後來因為表現優異，被指派擔任與劉連昆連繫的第二任「交通」；而2015年底習馬會前，兩岸換俘只有朱恭訓與徐章國獲釋返台，當時他還寫了一封長信給陳，內容沒有抱怨，只為自己打氣「世上也沒有後悔的藥」。

其實，我方情報員在大陸失事共有兩波高峰期，一是1996年的台海危機，失事人員以軍職人員居多；二是2003年間，前總統陳水扁於競選場合中公開大陸沿岸部署的飛彈數量與位置，陸方因而抓走我方潛伏的情報員30多人，其中至少17人被判處10年以上刑期。

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