影／「解不好被怨，很難做！」　南鯤鯓王爺公：豬年國運籤只抽不解

記者陳以昇／台南報導

台南的南鯤鯓代天府在2015年大年初一抽國運籤，抽中「武則天坐天」，預測會出現女總統，果然蔡英文當選應驗籤詩，民眾直呼：「神準！」後來連續三年都是下籤，卻遭人質疑唱衰國運，2018年「漢李廣父子陣亡」下上籤更讓人過度解讀，廟方人員經擲筊請示王爺公，決定2019年只抽籤不解籤，讓大眾各自解讀，避免造成各界紛擾。

▲台南南鯤鯓代天府國運籤惹爭議，廟方決定2019年只抽籤不解籤。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，連續八年在大年初一舉辦抽國運籤活動，2015年更是抽中「武則天坐天」，果真蔡英文當選成為首位女總統；後來連續三年國運籤都不是很好，2016年（猴年）國運籤「劉智遠邠洲投軍」，中下籤；2017年（雞年）「聞仲西征遇十絕陣後逃」，下下籤；2018年（狗年）「漢李廣父子陣亡」，下上籤。

侯賢遜直言：「因為這些年都是下籤，造成廟方很大壓力跟困擾，會解籤的人很多，但如何解讀各有不同；2018年抽中「漢李廣父子陣亡」，就有人說父子雙亡就是不好，籤詩最後一句「恰似行舟上高灘」，更說明南部雨大成災，蔡總統還開雲豹車水中視察，難道不準嗎？」

由於外界言論對於南鯤鯓代天府已經造成困擾，侯賢遜說「：我們就是夾心餅乾啊！解的好被誇獎，說不好就被怨，很難做！」原本董事會決議不再抽籤，但有人覺得這樣廟方是沒有擔當，沒有負起社會責任，為了慎重起見，擲筊請示王爺公，最後得到回應是只抽國運籤，不做解籤，讓社會大眾各自解讀，避免廟方捲入流言蜚語。