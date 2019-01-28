　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拼經濟首步！盧秀燕見證　中市農會與香港中華出入口商會簽意向書

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台中市長盧秀燕28日訪港。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕28日訪港，見證中市農會與香港中華出入口商會簽署意向書。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

台中市長盧秀燕28日單日往返香港拼經濟，見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署友好意向書；盧秀燕表示，盼透過雙方簽訂協議，讓全世界都能品嚐台中的水果、聞到花卉芬芳，促進雙方商機，一起「拼經濟、拼經濟，再拼經濟」。

盧秀燕28日展開一日訪港行程，抵港後出席由香港中華出入口商會午宴，在會中與商會的新任會長林龍安、副會長兼秘書長陳勁相談甚歡，也致贈林龍安等人台中在地梨山茶，隨後，盧秀燕前往香港會議展覽中心見證台中市農會總幹事林育葦與香港中華出入口商會會長林龍安簽署合作意向書。

▲台中市長盧秀燕28日訪港。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕致詞表示，希望可透過香港通路，讓全世界都可品嚐台中水果。

除台中市外，今日商會也分別與中國大陸廣東省粵港澳合作促進會、福建省進出口商會簽署「友好合作意向書」，福建省副省長鄭新聰等人都到場見證，顯示各方對擁有4000多名會員、年總營業額達7兆人民幣的商會都非常重視。

活動會場也播放「台中心動」影片，行銷台中的山海之美，同時陳設台中的文心蘭、百合花，茂谷柑、水梨、火龍果、梨山茶、蜂蜜等農特產品與各式美味的糕餅，為台中的名產外銷香港，向前邁進重要的一步。

盧秀燕致詞表示，香港是全球最成功與最大貿易基地，香港中華進出口商會更是香港五大商會中的佼佼者，每位會員都是成功的貿易家，相信透過雙方締結友好協議，可促進雙方商機。

▲台中市長盧秀燕28日訪港。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕一日訪港行程，趁機行銷台中農特產品、糕餅美食等。
盧秀燕說，香港也是向世界展示台中優秀農產品的平台，而台灣是水果王國，台中水果更是國王皇冠上的寶石一樣珍貴，希望大家多多採購，希望透過香港通路，讓全世界都可品嚐「這片上帝吻過的土地」，所生產的水果，與花卉的芬芳。

盧秀燕也說，台中市不只是令人心動的城市，也有好山、好水、好人才、好產品，所有市民都願意為城市努力打拼，更希望彼此能夠互利雙贏，拓展大家未來無限商機。

商會會長林龍安則說， 這次簽署友好協議，可促進粵港、閩台四地的商貿加強合作，並且加強兩岸三地農業、貿易、資訊產業等經貿發展，創造多贏。

東勢區農會總幹事田士欣表示，這次外銷香港的茂谷柑是當季水果，台灣的柑橘在全世界具有相當的競爭力，希望以香港為跳板，一併帶動中國大陸的外銷，盼未來可以恢復昔日茂谷柑外銷的榮景。

ET快訊
影／醜到「幫撿包也被女生嫌」　痘疤弟化妝變韓系美男
「小蜜蜂」怎進營區的？打靶都在　過來人讚：最強後勤
KID「親吻十指緊扣」見習婚禮：我跟熊熊「結婚」了

關鍵字：台中,市長,盧秀燕,香港

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

可怕！高雄男國道開車持刀殺妻　妻當著小孩面浴血跳車

花蓮慈濟爆「注射抗生素超標1倍」　家屬怒批：還死不承認

詐騙機房2個月坑1.5億　神秘金主豪撒3千萬現金擁限量超級大牛

永和分屍案　美籍嫌犯何傑生變更起訴「幫助殺人」

第一例！陸客先入境、行李後到「被查到豬肉製品」　將罰20萬

影／青春肉體！明星臉E奶泰妹飛台海撈 　爆紅茶訊「讓男客哈到排隊」

主委挺主委　卓榮泰：聯合作戰爭取立委補選勝利

拼經濟首步！盧秀燕見證　中市農會與香港中華出入口商會簽意向書

陳思宇敗選　李正皓指原因出在「他」胡搞瞎搞

全國最大日軍「震洋特攻隊」二戰遺址　潘恆旭：近期將整理帶動觀光

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

主委挺主委　卓榮泰：聯合作戰爭取立委補選勝利

拼經濟首步！盧秀燕見證　中市農會與香港中華出入口商會簽意向書

陳思宇敗選　李正皓指原因出在「他」胡搞瞎搞

全國最大日軍「震洋特攻隊」二戰遺址　潘恆旭：近期將整理帶動觀光

柯文哲無法控制陳思宇抹黑　網酸：憑什麼要求民進黨交戰犯？

萬華男棍棒打警「秀黨證稱護身符」　民進黨：最嚴厲黨紀處分

阿里的明星朋友圈　陸企首入選《財富》全球最受讚賞公司　

王奕凱每選必輸　嘆：私生子有房有收入「老天待我不錯了」

王金平過去太嚴肅　洪秀柱建議：網紅時代要展現輕鬆一面

何志偉盼過去讓它過去　陳建銘回酸：你昨天不是這樣說

她噴16萬買3箱假茅台　老闆肉眼看出：曾在茅台工作過

超ㄎㄧㄤ孫安佐上線！受訪到一半「動漫人物」上身

巴鈺老公原來是知名樂團的他！結婚5年「螢幕上首同框」

主委挺主委　卓榮泰：聯合作戰爭取立委補選勝利

張柏芝罕見動怒！　第三胎個資外流…她出招反擊「追究到底」

台「傳說中廚具」強襲日本…節目預測「今年會爆紅」！網竟酸：丟臉

拼經濟首步！盧秀燕見證　中市農會與香港中華出入口商會簽意向書

9年投8億「路平200公里」　台東縣府改善道路拚觀光

金豬年報到　華南銀30日起送限量發財金

很會胡思亂想！3大星座「對愛情沒安全感」...雙魚讓人心疼

政治熱門新聞

少康專案被陸關押20年　楊銘中..

勝選了為何還罵對手？何志偉：對..

何志偉嗆柯沒遏止惡質選舉　柯文..

永福樓歇業　王鴻薇還原柯P這樣..

外交部證實：撤銷董思齊駐韓派令

民進黨大選潰敗後　何志偉搶勝止..

敗選感言　陳炳甫再轟：民進黨失..

分析／吳敦義1勝1平決戰3月立..

一定去看龍介兄　韓國瑜發紅包要..

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80..

陳思宇落敗　陳建銘不捨怒嗆

不問初選問柯Ｐ　朱立倫一句話曝..

南鯤鯓國運籤只抽不解　廟方：很..

一見韓冰羞答答傻笑...王世堅..

更多熱門

相關新聞

多看一眼！男遭陌生人持刀「砍膝噴血」

27日傍晚5點多，家住潭子的葉姓男子在家外巷口講手機，見一名男子在巷口徘徊，不禁「多看一眼」，沒想到對方竟拿出西瓜刀直砍葉男右膝，葉男痛得倒地並大聲呼叫，路人見狀打110求救；警隨後在離現場50公尺路口處逮到簡姓兇嫌，依殺人未遂罪將其移送。

海龜背甲刻「放生」趴沙灘上往生

運將急載客撞騎士　左摔滑3公尺

一日訪港　盧秀燕：台中賺大錢

國小老師用硬體字刻劃花博之美！

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

小8首曝「被嚴爵分手那一天」！

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」

張柏芝3兒「父親欄」讓人傻眼！

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍

騙了20年　小智森林放生比鵰

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

8學生低聲打量　「高雄泫雅」捷運霸氣回嗆

13歲女童誤刮車不跑　留紙條道歉

痘疤弟靠化妝變韓系美男

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面