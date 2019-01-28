拼經濟首步！盧秀燕見證　中市農會與香港中華出入口商會簽意向書

▲台中市長盧秀燕28日訪港，見證中市農會與香港中華出入口商會簽署意向書。（圖／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中市長盧秀燕28日單日往返香港拼經濟，見證台中市農會與香港中華出入口商會簽署友好意向書；盧秀燕表示，盼透過雙方簽訂協議，讓全世界都能品嚐台中的水果、聞到花卉芬芳，促進雙方商機，一起「拼經濟、拼經濟，再拼經濟」。

盧秀燕28日展開一日訪港行程，抵港後出席由香港中華出入口商會午宴，在會中與商會的新任會長林龍安、副會長兼秘書長陳勁相談甚歡，也致贈林龍安等人台中在地梨山茶，隨後，盧秀燕前往香港會議展覽中心見證台中市農會總幹事林育葦與香港中華出入口商會會長林龍安簽署合作意向書。

▲盧秀燕致詞表示，希望可透過香港通路，讓全世界都可品嚐台中水果。



除台中市外，今日商會也分別與中國大陸廣東省粵港澳合作促進會、福建省進出口商會簽署「友好合作意向書」，福建省副省長鄭新聰等人都到場見證，顯示各方對擁有4000多名會員、年總營業額達7兆人民幣的商會都非常重視。

活動會場也播放「台中心動」影片，行銷台中的山海之美，同時陳設台中的文心蘭、百合花，茂谷柑、水梨、火龍果、梨山茶、蜂蜜等農特產品與各式美味的糕餅，為台中的名產外銷香港，向前邁進重要的一步。

盧秀燕致詞表示，香港是全球最成功與最大貿易基地，香港中華進出口商會更是香港五大商會中的佼佼者，每位會員都是成功的貿易家，相信透過雙方締結友好協議，可促進雙方商機。

▲盧秀燕一日訪港行程，趁機行銷台中農特產品、糕餅美食等。

盧秀燕說，香港也是向世界展示台中優秀農產品的平台，而台灣是水果王國，台中水果更是國王皇冠上的寶石一樣珍貴，希望大家多多採購，希望透過香港通路，讓全世界都可品嚐「這片上帝吻過的土地」，所生產的水果，與花卉的芬芳。

盧秀燕也說，台中市不只是令人心動的城市，也有好山、好水、好人才、好產品，所有市民都願意為城市努力打拼，更希望彼此能夠互利雙贏，拓展大家未來無限商機。

商會會長林龍安則說， 這次簽署友好協議，可促進粵港、閩台四地的商貿加強合作，並且加強兩岸三地農業、貿易、資訊產業等經貿發展，創造多贏。

東勢區農會總幹事田士欣表示，這次外銷香港的茂谷柑是當季水果，台灣的柑橘在全世界具有相當的競爭力，希望以香港為跳板，一併帶動中國大陸的外銷，盼未來可以恢復昔日茂谷柑外銷的榮景。