「連行李都沒帶」一日訪港　盧秀燕：台中產品賣出去

▲台中市長盧秀燕28日炫風式訪港「拼經濟」。（圖／台中市政府提供）

記者陳玉／台中報導

台中市長盧秀燕28日炫風式出訪香港參加「中華出口商會」會長交接及會員大會；盧秀燕表示，這是香港最大的貿易商會，此次受邀，很高興對方有注意到她上任後拼經濟的決心，希望藉此搭上線，讓台中農產、機械、汽機車等各項產品都能備受注意，將台中產品賣出去。

盧秀燕28日一早前往桃園機場搭機，登機前受訪表示，預計今晚就返台，因為當天來回「連行李都沒帶」；她說，此次能受邀，很開心上任後對方有注意到台中拼經濟的決心，而台中一定要走出去才能招商引資，若可搭上線，台中農產、農產、機械、手工具機、自行車等，都能進一步受到注意。

她表示，「中華出入口商會」今年採購伴手禮就是台中茂谷柑，商會有四千個會員，四千個專門從事貿易採購的專業買家。大會用台中的茂谷柑當做伴手禮，且茂谷柑是商會購買的，可讓大家看見台中，這是最佳的行銷方法。

盧秀燕指出，競選期間不斷強調「拼經濟」，新市府團隊上任以來，大家注意到台中拼經濟的決心與作為，國際上許多媒體也有相關報導；另外，她有很多朋友從中引介促成，希望協助台中，自她上任後就開始密集接洽。

她說，上任至今才1個多月，市府已有兩組官員前往海外，包括農業局洽談協助台中市的農會與香港商會簽署合作意向書；另一個是商業及國際事務的部分，安排這次香港「中華出入口商會」拜訪活動。

此外，今日也有很多台中其他產業的業者隨行，利用1、2天的時間行銷，帶來各式伴手禮，包括太陽餅、鳳梨酥等糕餅，業者把握機會，期望搭上線後可將貨品源源不絕賣出去，台中賺大錢。