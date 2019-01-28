多看一眼招殺機！　男遭陌生人持西瓜刀「砍膝噴血」

▲簡嫌因不滿葉男「多看一眼」，拿刀砍傷後逃跑。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

27日傍晚5點多，家住潭子的葉姓男子在家外巷口講手機，見一名男子在巷口徘徊，不禁「多看一眼」，沒想到對方竟拿出西瓜刀直砍葉男右膝，葉男痛得倒地並大聲呼叫，路人見狀打110求救；警隨後在離現場50公尺路口處逮到簡姓兇嫌，依殺人未遂罪將其移送。

豐原警分局潭子所副所長湯景麟表示，經調查，有傷害前科的27歲簡姓兇嫌，27日從台北搭車南下找友人，傍晚5點多，簡嫌於福潭路450巷口前徘徊，在巷口講手機的葉男見狀「多看一眼」；未料，簡嫌認為此舉「有歧視感」，憤而從包包中拿出長達30公分的西瓜刀朝葉男右膝後方砍下，隨即逃逸。

▲▼簡嫌砍人後將沾血衣物及西瓜刀丟棄，但因行跡可疑被警盤查遭逮。

葉男遭砍後痛得大聲呼救，緊急送往台中醫院救治；院方表示，葉男右大腿膝蓋後側刀傷長15公分、深5公分，經縫合後並無生命危險，目前留院觀察中。

而警獲報後，立即加派員警到場支援，並在福潭路、潭興路口發現一男子行蹤可疑，上前盤查，就是簡嫌，立即將其逮捕。警方表示，簡嫌砍人後，隨即到附近社區將沾有血跡的衣褲換下，改穿帽T、牛仔褲，並將沾血衣褲及西瓜刀等丟棄在潭東街70號旁排水溝，未料，1小時內就被警逮，訊後依殺人未遂移送台中地檢偵辦。