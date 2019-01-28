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「罐頭」自傳超NG！申請大學眉角多　招聯會影片教學讓你秒懂

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▲▼招聯會錄製影片供學生參考如何準備申請入學備審資料。（圖／大學招生委員會聯合會提供）

▲招聯會錄製影片供學生參考如何準備申請入學備審資料。（圖／大學招生委員會聯合會提供）

記者許展溢／台北報導

大學學測成績將在2月25日公告，考生接著可以透過學測成績參加繁星推薦、個人申請等管道，爭取理想的大學校系。大學招生委員會聯合會特別錄製影片要告訴學生，備審資料「重質不重量」是最大關鍵，雖然凸顯個人特色很重要，但也不能「天花亂墜」。

招聯會表示，許多學生個人申請一階通過後，對於準備第二階的書面資料審查不知如何著手，因此邀集專責大學招生事務的師長主管，錄製剪輯書審資料懶人包影片，提供考生在寒假期間隨時上網作功課，了解大學端怎麼看備審資料。

義守大學副校長周兆民說，大學看備審資料，最重視的是興趣性向特質與報考學系是否吻合，與修習過相關課程的履歷，至於，參與社團、校內外課外活動的經驗，常看到學生會寫當過幾個社長、幾屆班代等，但其實這些「數量」完全不是大學想看的。

▲▼招聯會錄製影片供學生參考如何準備申請入學備審資料。（圖／大學招生委員會聯合會提供）

▲周兆民說，大學重視的是「質」，而非「罐頭式」自傳。（圖／大學招生委員會聯合會提供）

周兆民說，大學重視的是「質」，希望看到負責過的活動企劃、管理內容中，學到什麼？有什麼反思？也希望能看到有溫度的自傳，而非「罐頭式」自傳，如家裡有多少人，排行、兄友弟恭父慈子孝、父母對我的教育非常的採開放跟自由的態度等，這類內容看不出學生的特質、潛力，因此自傳資料應該呈現出主動積極態度，對未知事物具有探索的好心，「重質不重量」才是大學端希望看到的。

靜宜大學教務長林家禎說，準備自傳、書面資料重點是「如何凸顯個人特色」，但也千萬別寫得天花亂墜，大學教授是真的能分辨，也會利用面試的機會測試。此外，個人申請書面資料只看高中階段，國小、國中的獎狀等，除非是具有相當的特殊性且與申請校系的動機有其一貫的脈絡，否則就不用特別列出。

▲▼招聯會錄製影片供學生參考如何準備申請入學備審資料。（圖／大學招生委員會聯合會提供）

▲林家禎說，書面資料重點是「如何凸顯個人特色」，但也別寫得天花亂墜。（圖／大學招生委員會聯合會提供）

中央大學招生組長周弘偉提到，外界常以為「學測成績越高就是好學生」，其實中央大學從學生入學之後的「就學穩定性」研究發現，備取生的入學表現不輸正取生，甚至社區高中學生上大學後的成績表現，與明星高中畢業生絲毫不遜色。周弘偉說，上了大學沒人逼你讀書，如果沒有興趣，沒有讀書紀律，成績表現不會好，甚至休退轉學率達到10%以上，所以自我探索、理解、依照興趣和性向選填志願，格外重要。

招聯會建議考生不妨利用寒假期間，上網觀看特別錄製的懶人包影片，理出準備備審資料的頭緒。

大學招聯會相關影片連結：

高中學生學習歷程(P)與大學審查實務(精華版)

高中學生學習歷程(P)與大學審查實務(完整版)

學生學習歷程(P)與大學審查實務（靜宜大學教務長林家禎）

高中學生學習歷程(P)與大學審查實務（高雄義守大學副校長周兆民）

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