自然學測考「空污、海嘯、地震」　地科補教師：國中就要學好

▲地科老師認為，這次考題多了些時事題，建議未來考生在準備考試時，需要多注意時事，而未來老師也需要將時事融入課本中。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

學測最後一科以自然科收尾，考完後很多考生認為，計算多、圖表也多，閱讀起來有些吃力。對次得勝者文教地科老師傅志強認為，今年地科確實比去年難，雖然敘述不長，但是做題時觀念要非常清楚，圖型也多且有陷阱。生物老師游夏也說，雖然難度不會比去年難，但是圖表判讀多，若考生對於看圖表答題較弱的話，寫起來會不好寫。

傅志強也認為，這次考題多了些時事題，例如，空污、海嘯、地震，他建議未來考生在準備考試時，需要多注意時事，而未來老師也需要將時事融入課本中。另外，他也提到，這次也有出到一些國中就有的知識，所以真的「國中就要學好，不然高中在來念，也來不及了」。

游夏說，這次圖表多了很多，學生要仔細看才能解題，更有幾題是「選修生物」才有的內容，如果只學「基礎生物」的學生看到題目不一定看得懂，2類組學生則是「一定看不懂」，而這份考券爭議性不高，但是有鑑別度，考生成績出來後好、壞會差很多。

▲化學老師指出，今年考題屬於跨章節、跨領域的題目。（圖／記者崔至雲攝）

物理老師邱博文則說，今年物理比去年難一點，題目不走傳統路線，是很創新，考的都是觀念性的東西，尤其跨科目的題目很多，有一點挑戰性，但其中他認為，22題有超出範圍，55更是爭議題，答對率應該10%以下，「出題老師大概故意不想要大家答對」。

化學老師黃鑫指出，化學題接近107年難度，但是實驗性的題目占了4分之1，如果高一沒有很認真注意實驗的操作跟步驟的話，考題會做錯，得分也有困難，另外，34題出的非常漂亮，屬於跨章節、跨領域的題目。

根據得勝者文教預估，以自然組違例，頂標與去年一樣預估12分，前標落在11，均標9，後標6，底標則是5。

