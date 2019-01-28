考後解題教出模仿式「鸚鵡」　葉丙成：作文應有獨特觀點

▲台大電機系教授葉丙成。(圖／記者蔡百蕙攝）

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108年大學學測的國考題目是「溫暖的心」，考後許多補教名師紛紛解題高分技巧。台大電機系教授葉丙成在臉書上指出，可不可以別再討論作文怎麼寫才能拿高分，應該要教孩子有自己的觀點，能寫出有道理的論述，就是一篇好文章，而不是教出一群只敢跟人家說一樣觀點，才覺得安全的「鸚鵡」。

葉丙成以「可否，別再探討作文怎麼寫才能拿高分？」為題表示，過去幾十年，每次考高中、考大學，就會有媒體找老師來分析作文的題目，談如何破題、該講到什麼最近熱議的議題、如何起承轉合，其實這些是對下一代傳遞一種很不好的價值觀。

「我們可不可以別再這麼做了？」葉丙成認為，大眾總是想知道，作文應該怎麼寫、要寫哪些觀點跟議題，才是比較「對的」、比較「好的」、比較「拿高分的」，但作文的可貴之處，就是在於每個人都可以自由的去思考、自由的去闡述。

▲108學年大學學測落幕。（圖／記者林敬旻攝）

葉丙成指出，這類解題報導無形傳遞出「作文是要去猜有權力改你分數的人喜歡哪種觀點，你有寫出他要的觀點，才是對的、才能拿高分！」他無奈表示，能有自己獨特見解的人不多，因為從小就被灌輸想法如果與批改的老師的主流觀點不同，就是一件很慘的事。

反觀千年以來的科舉制度，葉丙成懷疑，一千多年過去了，大家竟然還在做一樣的事。他建議，應該要教孩子擁有屬於自己的觀點，而且能寫出有道理的論述，那就是一篇好文章，不需要管別人主流觀點是什麼，也不需要管批改者喜歡什麼。

最後，葉丙成提出，未來台灣需要更多有自己獨特觀點的人，不是一群只敢跟人家說一樣觀點，才覺得安全的鸚鵡。