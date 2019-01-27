最後2科答案出來了！　大學學測數學、自然正解在這裡

▲大考中心公布數學、自然答案。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108年度大學學測26日畫下句點，大考中心昨日在網路上公布國文、英文與社會選擇題答案，數學、自然則在27日公布完成。大考中心指出，2月25日將開放網路查詢學測成績，成績通知單則將在2月26日寄發。

大學招聯會表示，今年是學測考科「5選4」第一年，五科總級分走入歷史，從五科必考改為選考，希望學生以個人志趣為主，尋找到「適合」、「真正想念」的學系就讀，不應完全被分數左右。

大考中心指出，2月25日將開放網路查詢學測成績，2月26日寄發學測成績單，27日寄發術科成績單，若考生如有疑義，可在3月4日前向大考中心申請複查成績，術科成績複查結果將在3月7日通知。

此外，考生收到學測成績單後，就可開始準備大學繁星推薦和個人申請相關資料。根據大學甄選入學委員會資料顯示，繁星推薦招生管道需在3月11日到3月12日繳費、報名，另外，大學個人申請管道3月20日到21日報名，3月27日公布第一階段篩選結果，4月10日到28日進行第二階段指定項目甄試，各校於5月6日前公布錄取名單，5月9日到10日登記就讀志願序，5月16日公布分發結果。

▲108年學測自然試題答案。（圖／翻攝大學入學考試中心）※點圖放大

▲108年學測數學試題答案。（圖／翻攝大學入學考試中心）※點圖放大