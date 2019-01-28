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萬華男棍棒打警「秀黨證稱護身符」　民進黨：最嚴厲黨紀處分

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▲▼萬華白目男棍棒襲警！臉書爽曬黨證　自爆「本來想殺警察」。（圖／爆料公社）

▲萬華張男棍棒襲警，還在臉書上曬黨證。（圖／爆料公社）

政治中心／綜合報導

台北市萬華區25日上午發生一起張姓男子打交警事件，還在臉書社團「爆料公社」上嗆想殺警，並亮出「民進黨黨證」稱「感謝這張護身符！讓我當天交保回家睡覺！」民進黨台北市黨部對此表示，經查確實是本黨萬華區黨員，已將對方移送執委會，以最嚴厲黨紀處分。

當時張男上前質疑2名員警身分，懷疑是「假警察」，要求2人拿出證件。員警二話不說，出示制服上的警員編號供查證，沒想到下一秒張男突然持棍棒痛毆另一名江姓警員，導致江員受到擦挫傷。張男犯案後，一溜煙躲回家中，但還是被警方依現行犯帶回警局。他作筆錄時供稱，當時他因為太緊張、一時情緒失控才攻擊警察，不過訊後仍被依傷害罪、妨害公務送辦。

事隔一天，張男26日晚間8點在臉書不公開社團「爆料公社」貼出一張民進黨黨證照片，內文寫道「我知道打人是不對的，原本我是想殺警察的！感謝這張護身符！讓我當天交保回家睡覺！」

網友們原本認定，該黨證是假的，質疑張男是故意「反串」鬧事。然而民進黨台北市黨部卻在28日下午表示，1月25日張姓男子毆打警察，經查證確為本黨萬華區黨員；張男暴力襲警、公然恐嚇、已由警方查明依法嚴辦，並依傷害、妨害公務罪嫌送辦。民進黨台北市黨部已將張男移送執委會，以最嚴厲黨紀處分！

針對這起事件，民進黨主席卓榮泰日前也回應，任何政黨的黨證都不是任何罪惡的護身符，「我要敬告所有本黨的同志，黨證是你認同本黨理念的證明，不是黨為你背書的象徵。」

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關鍵字：民進黨,黨證,襲警

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