羅智強再批高雄氣爆案　黃重諺酸：對事務陌生、不健康問政態度

▲總統府發言人黃重諺。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨台北市議員羅智強直指總統府秘書長陳菊在高雄市長任內，以45億善款中的1.3億聘請律師「代位求償」，且誤導高雄氣爆災民不可提國賠。對此，總統府發言人黃重諺28日反擊，「與其做不實指控，不如加快了解市政」。

黃重諺表示，相關指控都是不正確的訊息，實際上高雄氣爆不幸意外發生以來，當時由陳秘書長所領導的市府團隊，不但在最短時間內完成救災復原工作。

黃重諺強調，後續補償照顧與募款的度支，更一切公開透明，並詳實記載於網站專區包含善款收支、委員會名單及每一次會議紀錄及重建復原進度，每一筆資訊都清清楚楚，經得起檢驗。

黃重諺指出，相較於多年前發生在新北市的八仙塵爆，同樣面對曠日廢時的訴訟程序，氣爆後由當時的高雄市府所執行的代位求償計畫，讓受災民眾不僅可以在最短時間內拿到善款慰助金，也可以及早拿到來自於代位求償的法律賠償金，得以儘速重整家園。

他說，事實上到目前為止，高雄市政府的這個做法，仍然是台灣重大災害中，最快能夠獲得法律上損害補償的方式。

黃重諺說，從包括對代位求償的錯誤理解，還有對當時市府做法的刻意誤導，都可以看出羅議員對於相關事務的陌生與不健康的問政態度，「提醒這位新科議員，與其做這些不實指控，不如加快對各項市政的了解，才是對選民負責的態度。」

▼台北市議員羅智強。（圖／翻攝羅智強臉書）

