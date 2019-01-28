何志偉「開砲」白色力量　卓榮泰：事前不知道…聽完覺得變冷了





▲何志偉、卓榮泰。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

台北市立委補選27日結果出爐，由民進黨候選人何志偉以3.8萬拿下勝利，並在勝選感言中砲轟「柯家軍」陳思宇不斷抹黑，更直指台北市長柯文哲沒有遏止，還煽風點火，反問「這就是你的白色力量嗎？」針對何志偉的言論，民進黨主席卓榮泰28日表示，事前不知道何志偉會說這些話，聽到的時候「稍微覺得晚上變冷了一點點」。

何志偉在本次選戰拿下3萬8474票，擊敗國民黨候選人陳炳甫的3萬1606票，以及「柯家軍」陳思宇的9724票。何志偉27日在宣布勝選感言時首先表達感謝，感謝過去8年的努力有被看見、有被肯定、有被支持。話鋒一轉，何志偉把砲口對準陳思宇，批評其父女用卑劣手段造謠，攻擊自己跟支持者，不斷抹黑，從政二代、選舉經費、雙重國籍到賄選；他也把火力瞄準柯文哲，批評他沒有遏止這樣惡質的選舉，「是我看過最黑、最骯髒的選舉模式」。

▲何志偉。（圖／記者季相儒攝）

針對何志偉批評白色力量，卓榮泰28日接受廣播節目專訪時表示，自己事前不知道何志偉會說這些話，聽到的時候，稍微覺得晚上變冷了一點點。被問到會不會希望何志偉以後別再這樣？卓榮泰說，因為還有後續的事情還在進行，所以何志偉還是要分點心在這裡，還是要把這些事情說清楚，但選民投票的行為，表示這些話對何志偉來講，不足以成為威脅或困擾。

對於陳思宇父親、台北市議員陳建銘有出來開罵，卓榮泰稱，「這個陳爸爸應該對女兒有更好的示範作用，他如果情緒這個樣子，那年輕人更容易在情緒上掌控困難，所以陳爸爸還是要調整一下自己跟女兒教育間的事情。」

此外，卓榮泰說「年輕人參選是件好事，但應該讓人家覺得很有活力，很有創意，很有想法，但是覺得思宇在這次的過程裡面，犯了一些選舉上相當致命的錯誤，本身的錯誤造成她一直沒有辦法聲勢拉抬上來。」

另外，關於何志偉勝選，能不能向身為民進黨主席的卓榮泰說聲「恭喜」？卓榮泰說，「我覺得不應該說恭喜，雖然志偉的當選他自己非常辛苦努力，團隊也非常的辛苦，但這一席的當選，對我們來講，完全就是『應該當選』而已。」下一步還要調整腳步，陣形要改變，否則對手一定是更大的集結、更大的力量在3月16日的這場決戰當中。

▼卓榮泰、何志偉掃街。（圖／民進黨提供）

還想看更多...

► 何志偉奪北市立委、王義川敗北 民進黨：繼續抱戒慎恐懼的心

► 陳思宇落敗 陳建銘不捨怒嗆：選舉錢要夠多、心要夠黑、臉要夠厚

► 何志偉轟陳思宇父女卑劣手段造謠：柯文哲沒遏止還煽風點火

► 龍政務官不敵藍營政壇老將 王義川敗選：謝謝台灣民主

► 陳炳甫敗選：深綠大同區選區打平 看出「民進黨失去人心」