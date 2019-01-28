蔡英文接見巴拉圭國會議長　雙邊關係有3大主軸

▲總統蔡英文28日上午接見「巴拉圭共和國國會暨參議院議長歐婓拉（Silvio Ovelar）訪問團」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文28日上午接見「巴拉圭共和國國會暨參議院議長歐婓拉（Silvio Ovelar）訪問團」，期望雙邊以投資、基礎建設，以及雙邊貿易三大主軸作為基礎，持續創造台巴的雙贏。

對於歐婓拉議長以及跨黨派重量級議員來台訪問，蔡英文首先表達歡迎之意，並表示上回跟議長見面，是在阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統的就職典禮上，她很開心可以再次交流。

蔡英文說，歐婓拉議長是相隔15年後再次訪問台灣，相信他可以感受到台灣社會的變化跟發展，而同行的柏佳都（Bogado González）參議員過去也多次到訪。

對於台灣與巴拉圭61年的邦誼，蔡英文表示，巴拉圭是她就職後第一次進行國是訪問，也是目前唯一訪問過兩次的友邦，而台灣也是阿布鐸總統就職後第一個出訪的國家，印證台巴兩國的深厚情誼。

在台巴的雙邊關係上，蔡英文表示，她跟阿布鐸總統都希望可以攜手合作，以投資、基礎建設，以及雙邊貿易三大主軸為基礎，來創造雙贏的發展。

蔡英文表示，目前台巴兩國在醫療、農漁業、教育等領域中，推動各項的合作計畫，都有相當的成果；在兩國雙邊合作備忘錄在去年底簽署後，可以在一週內迅速審查通過，這讓更多交流合作可以更落實。

蔡英文強調，大家是來自巴拉圭的第一個訪問團，她很高興在新年的第一個月，就接待來自友邦的好朋友，她也期待今年有更多巴拉圭的好朋友到訪，持續加深兩國的互動交流。