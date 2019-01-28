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醉男謊稱「女友要輕生」求住戶開門！上樓咆哮狂踹...恐怖真相曝光

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▲▼ 原po讓恐怖情人上樓，還好沒有出事 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 醉男謊稱「怕女友輕生」，騙原po讓他上樓 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「差點成為這男生的幫手了！」一位女網友昨日在臉書發文表示，自己遇到同大樓住戶的「恐怖情人」，該男子在樓下亂按密碼想開門，還謊稱怕不接電話的女友「做傻事」，讓原po動搖放他上樓。沒想到男子上去之後，在「女友」家前又踹又叫，嚇得她報警處理；事後那位「女友」才表示，男子其實是她會酗酒的前男友。原po最後呼籲大家要小心，自己也學到一次教訓。

一位女網友在臉書「爆廢公社」中發文表示，某天晚上她買完水果回到家門口時，發現一位渾身酒氣的男子一直亂按門禁密碼，企圖要開大門，行徑相當可疑。原po表示，男子看到她之後，便走近請她幫忙開大門，但是她認為對方不是住戶所以拒絕。

男子向她表示是「女友住在這裡」，原po回說那就打電話請她下樓接人，男子則以女方「沒接電話、怕她做傻事輕生」為由，不斷央求女網友幫忙開門；即使原po說「每層樓的磁扣只能感應自己住的那層」，男子也不放棄表示「可以爬樓梯上去」。

原po表示當時周圍都沒有其他人，「我也害怕我感應進去，他跟著我後面進去」，因此和他約定好「我幫你感應，我跟著你上去，若他不開門，你就必須再跟我下去一樓出去。」對方也表示同意。

沒想到上樓之後，醉男就開始狂踹女友的門，還一邊大聲咆哮。原po見都沒有人應門後，就要求他立刻下樓，否則就要報警，男子竟嗆說「妳報啊！」原po這時便拿起手機作勢要打電話，恐怖男子才願意跟著她下樓。

▲▼恐怖情人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女孩們千萬要小心恐怖情人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po說出了大門後，就看到警察在門口，自己也將這段過程告訴警察，才化解這場鬧劇。事後她回到男子口中的女友家門口，對方才告訴她醉男其實是她「多年前的男友」，是個有問題又愛酗酒的恐怖情人，所以剛才才不願應門。

女網友表示，好險自己有跟上去，才沒有可怕的事情發生，不過當下真的是沒想太多，「今天好在沒發生事情，倘若發生事情我會自責一輩子。」至於面對網友們質疑「為何不一開始就叫警察」，她則表示只是純粹進不了門就這樣找警察，難免有點浪費資源的感覺。

貼文一出，網友們都表示太可怕，「還好有報警」、「妳也太勇敢」、「對於酒醉人千萬不要雞婆，保護自己也很重要」、「我當下應該會找個附近的711呆一下，不敢靠近」、「女孩兒們要有警覺心，要隨時保護自己啊」。

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關鍵字：恐怖情人,住戶,酗酒,爆廢公社

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