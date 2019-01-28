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年終爽領15萬！他列一家四口「年度基本開銷」...心涼一半：全沒了

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▲▼ 年終15萬 一列開銷表心就涼一半了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲年終15萬 一列開銷表心就涼一半了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

農曆新年將至，尾牙沒中獎也不要太難過，至少還有年終可以領。不過有位網友就表示，看到大家最近都在曬獎金，雖然自己年終也有十幾萬，但是一領到就要扣掉一家四口的年度基本開銷，保險費、學費等加起來就完全見底，根本沒有辦法存錢。不過網友們對於他曬出的開支明細也有許多看法，有人認為既然是單薪家庭，就不應該勉強出國。

一位網友日前在臉書「爆廢公社」中貼出去年的家庭總支出預算表，詢問網友們這樣是否算節省。他表示看到每個人都在po年終獎金，自己卻在煩惱新的一年的開銷。他表示自已是單薪家庭，家裡只有他在賺錢，還育有一雙兒女；雖然年終有十幾萬元，但開銷表一列出來，心都涼一半了。

從預算表中可見，光是4人+車子的保險就要花掉十幾萬，還有固定要繳的稅金、註冊費，加上一次出國旅遊的經費，不包含吃飯、交通費和水電等其他浮動支出，組共就要花掉25萬6千多元，讓他大喊吃不消。

網友看了之後表示其實算很省了，原po則說「想要再更省一些，但是似乎沒什麼可以砍的了。」他也表示，家裡單靠他一個人的收入真的存不到錢，要打平的話，還要祈禱每年年終都有15萬以上，撐起一家四口實在不容易。有網友建議既然吃緊的話，是否就不要出國旅遊了；不過他回說這是「一年中唯一一筆娛樂開銷」，其實這樣列出來之後也已經都沒什麼其他物質慾望了。

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關鍵字：年終獎金,開銷,支出,爆廢公社

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