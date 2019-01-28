遭父親淋冷水再掐脖、扯髮　10歲女童斷氣前哭喊「媽媽我怕」

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國際中心／綜合報導

日本千葉縣野田市10歲女童栗原心愛疑似遭41歲父親虐待致死，爸爸栗原勇一郎落網時聲稱，是因為女兒生活態度不佳，才會出手管教。但女童其實早在2017年就曾向就讀的小學淚訴遭家暴，一度受到安置，後來又被雙親領回照顧，沒想到就發生憾事。

綜合《朝日新聞》、《讀賣新聞》等日媒報導，就讀小學四年級的栗原心愛24日上午10點到11點間遭父親施虐，不僅在浴室內潑冷水，還拉扯頭髮或抓住脖子狂搖。栗原勇一郎打到一半發現女兒昏迷不醒，這才驚覺可能闖禍了，急忙打電話叫救護車，但還是無法挽回這條來不及長大的小生命。

▲栗原勇一郎在浴室用冷水淋女兒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

千葉縣警方調查發現，女童出事時31歲的母親以及1歲的妹妹都在家中，身體上除了多處瘀傷外，脖子還有奇怪的勒痕，懷疑死因可能不單純，進而揭發這起家暴案件。

雖然栗原勇一郎到案後聲稱，是因為女兒生活態度不佳，才會出手稍微教訓一下；但附近鄰居透露，有聽到女孩子的哭聲，無助喊著「媽媽我怕」，下一秒就被另一道男性的聲音喝止。

而栗原心愛其實早在2017年11月就向校方求救，表示自己遭到父親虐待，一度獲得兒童保護單位安置，但不久後又交由雙親領回照顧，沒想到今年1月才剛轉學到新學校就發生憾事。至於女童的母親是否也有參與虐待或隱瞞不報，警方則還在調查當中。