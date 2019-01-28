美國秘密要求盟友「禁華為參與5G建設」　起草法案禁國內使用

▲華為在波蘭的分公司。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

近日許多國家以國安問題為由，進用華為商品或是禁止該公司參與5G網路相關計畫，《紐約時報》一篇報導指出，過去一年內，美國正大力秘密說服其盟友們防堵華為設備，且目前正在起草行政命令，禁止國內企業使用中國設備。

《紐約時報》報導提到，英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）日前前往華盛頓出席會議，主要討論的問題就是，英國是否要冒著與北京關係惡化的風險，同意川普政府禁止華為打造下一世代電腦電話網路的要求？

而針對這個問題，英國並不是第一個趕到為難的美國盟友，例如，波蘭也收到來自美國的壓力，希望該國可以進華為協助建立5G網路。對於波蘭，美國官員曾經表示，這個問題的答案可能會影響美軍日後是否部署在該國的決定。另一個例子是，美國代表團曾在去年訪問德國，他們表示，使用廉價中國通訊設備的經濟利益，會被北約（NATO）盟友所面臨的安全威脅超越。

報導中也提到，有美國政府官員受訪時提到，川普政權認為，5G網路的潛力明顯會創造一個「零和局面」，也就是說這場競爭中，勢必只有一個贏家。因此數個月以來，白宮已經在起草一份行政命令，預計在接下來的幾周內，就會有效地禁止美國公司使用華為設備，這項命令的效力遠超過現有法規，目前僅禁止美國政府網路使用相關設備。

在台灣，日前台南市政府下令全面盤點所屬資通訊設備，其中為避免潛在的資安風險，下令在硬體採購部分，全面禁止使用中國產品，此舉也是各縣市政府中開出禁止使用華為等大陸產品的第一槍。另外，國內中央研究相關單位，例如工研院、國研院和資策會，也都已相繼宣布禁止華為設備連上內網。