「肉塊」堵水溝！他笑朋友娶嫩妻又欠錢不還　竟把人「大卸200塊」沖馬桶

▲馬桶示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

印度一名42歲男子薩拉馬（Pintu Sharma）日前嘲笑58歲的新郎倌朋友加奈許（Ganesh Kolhadkar），年紀那麼大了才結婚，還開玩笑地稱朋友年輕的老婆會對婚姻不忠，兩人因此起了衝突；薩拉馬在吵架過程中失手將人推倒致死，乾脆一不做二不休，將人大卸成200塊，然後將小塊屍體用馬桶沖掉，骨頭的部分則是帶上火車丟掉。

根據外媒報導，加奈許日前預計與一名年紀很輕的女子結婚，卻被薩拉馬嘲笑那麼老了才結婚，對象還比自己小那麼多，妻子將來一定會欺騙、對婚姻不忠。此外，兩人之間還藏有金錢交易，加奈許為了做生意向薩拉馬借了10萬印度盧比（約台幣4萬3千元），但卻只還了4萬盧比（約台幣1萬7千元），薩拉馬質疑朋友為何有錢辦婚禮而並非先還錢，所以才痛下殺手。

薩拉馬告訴警察，兩人當時起了爭執，他在衝突當中意外的江加奈許推倒在地，並驚恐的發現這名準新郎沒有了呼吸，於是他在接下來的5個小時內，「驚慌失措」的用一把鋼鋸將屍體分屍，切成將近200塊，並把小塊的屍塊衝到馬桶裡面，較大塊的屍塊則是帶到返家的火車上隨意丟棄。

報導中指出，屍塊在沖入馬桶後堵塞了排水溝，被事發地點的清潔工發現報警處理，整件事情才被揭露出來；印度警察局副局長賈揚特（Jayant Bajbale）表示，到目前為止已經從建築物的化糞池跟排水系統內，回收超過30公斤的「肉塊」並送驗。據悉，薩拉馬已經遭到當局逮捕，不過尚不清楚他是否被指控或是已經接受調查。