「肉塊」堵水溝！他笑朋友娶嫩妻又欠錢不還　竟把人「大卸200塊」沖馬桶

▲馬桶示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

國際中心/綜合報導

印度一名42歲男子薩拉馬(Pintu Sharma)日前嘲笑58歲的新郎倌朋友加奈許(Ganesh Kolhadkar),年紀那麼大了才結婚,還開玩笑地稱朋友年輕的老婆會對婚姻不忠,兩人因此起了衝突;薩拉馬在吵架過程中失手將人推倒致死,乾脆一不做二不休,將人大卸成200塊,然後將小塊屍體用馬桶沖掉,骨頭的部分則是帶上火車丟掉。

根據外媒報導,加奈許日前預計與一名年紀很輕的女子結婚,卻被薩拉馬嘲笑那麼老了才結婚,對象還比自己小那麼多,妻子將來一定會欺騙、對婚姻不忠。此外,兩人之間還藏有金錢交易,加奈許為了做生意向薩拉馬借了10萬印度盧比(約台幣4萬3千元),但卻只還了4萬盧比(約台幣1萬7千元),薩拉馬質疑朋友為何有錢辦婚禮而並非先還錢,所以才痛下殺手。

薩拉馬告訴警察,兩人當時起了爭執,他在衝突當中意外的江加奈許推倒在地,並驚恐的發現這名準新郎沒有了呼吸,於是他在接下來的5個小時內,「驚慌失措」的用一把鋼鋸將屍體分屍,切成將近200塊,並把小塊的屍塊衝到馬桶裡面,較大塊的屍塊則是帶到返家的火車上隨意丟棄。

報導中指出,屍塊在沖入馬桶後堵塞了排水溝,被事發地點的清潔工發現報警處理,整件事情才被揭露出來;印度警察局副局長賈揚特(Jayant Bajbale)表示,到目前為止已經從建築物的化糞池跟排水系統內,回收超過30公斤的「肉塊」並送驗。據悉,薩拉馬已經遭到當局逮捕,不過尚不清楚他是否被指控或是已經接受調查。

