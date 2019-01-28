狂！北韓介紹新時尚「可食用」襯衫　號稱內含蛋白質遇難可充飢

▲北韓發明可食用襯衫，號稱登山遇難時可以拿來充飢。（圖／翻攝自NK News，下同）

記者王佩翊／綜合外電報導

北韓領導人金正恩自2018年起積極的與外界接觸，想要創造出與祖父、父親相異的開放領導人形象，官方媒體近日更透過雜誌宣傳北韓的「最新時尚」，雖然款式看起來一點都不新潮，但主打的功能可說是讓人嘖嘖稱奇。雜誌中更提到，某款衣物的材質是使用「高科技」，內含蛋白質、鐵質以及鈣質，讓人在必要時足以充飢。

根據NK News報導，目前正在經營北韓旅行社的西格利Alek Sigley曾是平壤金日成大學的畢業生，他在NK News的專欄中介紹了一本來自北韓的「時尚雜誌」。該雜誌由隸屬於工業部的服裝研究中心發行，在當地的路邊書攤便可以買到。據了解，雜誌中所介紹的服飾都是由金正恩特別認可的款式，從照片中也可以看出這些號稱是平壤最新流行的設計，卻看起來像是90年代的過時服飾。

有趣的是，其中有一款襯衫看似平凡，沒想到卻在一旁標註了「特別功效」。根據時尚雜誌介紹，這件由北韓獨家研發的高科技襯衫，由人造纖維布料製成，面料內含蛋白質、胺基酸、果汁、鎂質、鐵質以及鈣質，非常適合戶外探險或是登山時穿，因為如果發生糧食不足的情況，便可以當作食物「立即食用」充飢。此外，還有「智能袖子」透過特殊的面料「監視並感知」人體健康狀況，

另一方面，西格利也提到，在北韓大部分的男性還是會穿著襯衫，相較其他國家的「街頭時尚」來得更加正式，即使在夏天也很少會見到穿著T恤的男性。而平壤的民眾也幾乎都使用智慧性手機，包含計程車司機或是餐廳店員。