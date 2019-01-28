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影／巴西大壩潰堤升至58死「公車整輛淹」！警報再響3千居民逃難：好絕望

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▲▼巴西布魯馬迪紐市（Brumadinho）礦場發生尾壩潰堤意外。（圖／路透社）

▲▼巴西布魯馬迪紐市（Brumadinho）礦場發生尾壩潰堤意外。（圖／路透社）

▲布魯馬迪紐市礦場大壩潰堤，搜救工作持續進行中。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

巴西布魯馬迪紐市（Brumadinho）的一處礦場日前發生「尾壩」潰堤的意外，泥沙廢水沖入附近村莊，造成重大死傷。據巴西媒體報導，目前死亡人數已經攀升到58人，另外，在當地時間2日早上5點多時，警告礦業大壩即將破裂的的警報響起，消防人員已經緊急疏散附近的居民。

綜合外媒報導，截至當地時間27日晚上8點半，這場意外已經造成58人喪生，還有305人失蹤，192人獲救，光在21日這天就發現21具屍體。其中有一輛巴士直接被淹沒，巴士內有許多礦場員工，估計已全數死亡，救難人員正持續協助將車子與屍體從泥巴中拖出來，但還未確定車內有多少人。

巴西礦業巨擘淡水河谷礦產公司（Vale）發布聲明指出，警報在當地時間27日早上5點半左右，響徹整個布魯馬迪紐市，警告礦場內部份大壩水位已達到危險高度。現場的救難人員擔心另一處大壩潰堤，當下立即暫停搜救行動，並緊急疏散附近大約3000位居民。

▲▼巴西布魯馬迪紐市（Brumadinho）礦場發生尾壩潰堤意外。（圖／路透社）

▲▼巴西布魯馬迪紐市（Brumadinho）礦場發生尾壩潰堤意外。（圖／路透社）

▲大量泥濘沖刷到附近村莊。（圖／路透社）

BBC報導，一名撤離的男性居民表示，「每個人背上背著家當，只能逃到高處避難，還有許多老人和小孩也要一起爬，真的非常絕望」。礦產公司也提到，目前都還無法聯絡到他們的252位員工，附近居民和旅館內的旅客也有多人失蹤，由於許多罹難者被厚重的泥濘掩埋，指認身分的工作相當困難，目前僅有8人確認身分。

礦業公司在附近設立了臨時站，許多員工家屬焦急地等候消息，但卻未獲得即時資訊，一名43歲的母親提到，大壩潰堤時候，他的兒子在淡水河谷公司工作，目前她完全沒獲得相關訊息，「我只想知道真相，他們忽視這裡所有的人」。

巴西檢察官在27日表示，他們已經凍結了淡水河谷礦產公司一共約29億美元的資產，一名法官先前就已強迫凍結了部分資金，用於搜救和復原工作。稍早米納斯吉拉斯州州長徹瑪（Romeu Zema）表示，目前情況不樂觀，恐怕很難再找到倖存者，也就表示死亡人數可能會再攀升。

▲▼巴西布魯馬迪紐市（Brumadinho）礦場發生尾壩潰堤意外。（圖／路透社）

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關鍵字：巴西,礦場,大壩潰堤,布魯馬迪紐市,Brumadinho

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