麥家廉失言遭「拔官」　前加拿大駐中國大使：實話但不該說

▲麥家廉（John McCallum）27日被辭去加拿大駐中國大使。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

麥家廉（John McCallum）基於加拿大駐中國大使的身分，本不該對「孟晚舟案」多加評論，卻兩度對媒體發表敏感談話，最終遭到總理杜魯道（Justin Trudeau）「拔官」。前任大使、資深專業外交官趙樸（Guy Saint-Jacques）對此曾表示麥家廉「說的是實話，但他應該閉緊嘴巴。」

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▲加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum，圖中） 與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau，左一）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《美聯社》26日報導，趙樸說，「如果美國放棄引度孟晚舟的話，我們真的會很高興，但他（麥家廉）應該要知道怎麼做，尤其這禮拜才被強迫發表聲明而已。」趙樸認為，這的確是邁家廉犯下的又一個錯誤，由於新大使上台可能需要的時間太長，開除他對2名被中國拘留的加拿大人並沒有幫助，中國也可能不會配合。

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▲前任加拿大駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques，右一）針對麥家廉失言風波表態 。（圖／達志影像／美聯社）

趙樸表示，也許麥家廉已經得出結論，知道自己在任的時間已經不長而且也不在乎，「但我們需要一個的大使在位，因為前方還有動盪正在等著。」

在與中國駐蒙特婁總領事於24日對談過後，趙樸說，對方回報「中國對於孟晚舟被加拿大逮捕一事涉及中美貿易談話感到非常憤怒。」他表示，「他們（中國）視自己為一個超級強權，而把我們（加拿大）看成一個附庸國，也沒有試著了解加拿大人在整個事件中的感受。」

針對邁家廉聲明中所謂的「失言」，中國外交部發言人華春瑩25日就指出，不管加方怎麼說，中方在這一問題上的立場從一開始就非常明確，「這件事從一開始加方就犯了嚴重錯誤，這絕對不是一起普通的司法案件，而是嚴重的政治事件，我們希望加方能夠認清這一事件的本質，不要做火中取栗的事情。」