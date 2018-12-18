搞封建迷信收受賄絡　中船重工前總經理孫波遭雙開

▲中國船舶重工集團有限公司黨組副書記、總經理孫波確定遭雙開。（圖／翻攝自人民日報微博）

軍武中心／綜合報導

中共再傳「大老虎」落馬消息，據中紀委17日發布消息確認，中國船舶重工集團有限公司原黨組副書記、總經理孫波嚴重違紀違法，遭到雙開處分。調查指出，孫波不僅長期搞封建迷信活動，且利用職務之便搞權錢交易、收受賄賂，構成職務違法涉嫌犯罪。

中紀委稱，經查孫波違反政治紀律和政治規矩，背離黨中央的要求，弄虛作假，損害國有企業利益；在接受巡視期間，隱瞞實情，欺騙組織；理想信念動搖，長期搞封建迷信活動。違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請。

孫波違反組織紀律，接受組織談話時，不如實向組織說明問題，利用職務便利，為其家屬違規調動工作。違反廉潔紀律，違規為親友經營活動謀取利益。濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失，涉嫌國有公司人員濫用職權罪；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。

中紀委進一步稱，孫波身為黨的高級領導幹部、國有企業負責人，擅權妄為，對黨不忠誠不老實，搞權錢交易，收受賄賂，且在黨的十八大後不收斂、不收手，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予孫波開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

▲遼寧艦與中國首艘國產航母在大連造船廠世紀同框。（圖／CFP）

孫波是在今年6月16日晚間由中紀委證實，因涉嫌違紀違法接受中紀委與中國國家監委紀律審查和監察調查。當時陸媒指出，孫波的落馬可能與中國航母質量有關，而遼寧艦和中國首艘國產航母均與中船重工有密切關係。

公開資料顯示，孫波生於1961年，1982年8月大連工學院船舶設計與制造專業本科畢業，2007年7月獲得大連理工大學船舶與海洋結構物設計制造專業工學博士學位，研究生學歷，高級工程師（研究員級）。

孫波歷任大連造船新廠造船技術所科長，副所長；經營處處長、副總工程師、副廠長；大連新船重工有限責任公司董事、副總經理、總經理；大連造船重工有限責任公司董事、總經理；中國船舶重工集團公司總經理助理，大連船舶重工集團有限公司董事長、總經理。

2009年12月，孫波任中國船舶重工集團公司黨組成員，兼任中國船舶重工股份公司總經理、大連造船廠集團有限公司董事長。2012年4月任中國船舶重工集團公司副總經理。2015年3月任中國船舶重工集團公司董事、總經理、黨組副書記。

▼中國船舶重工集團。（圖／翻攝自大船集團微信公眾號）