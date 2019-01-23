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要求下屬絕對忠誠　雲南「受賄廳官」涉色情交易被雙開

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▲▼余麻約。（圖／德宏網）

▲被雙開的受賄廳官余麻約。（圖／德宏網，下同）

大陸中心／綜合報導

雲南省紀委監委22日指出，德宏州人大常委會原黨組書記、主任余麻約被開除黨籍和公職，該黨員不僅貪財好色、涉嫌非法持槍，還「對黨不忠誠」、「做兩面人」。據了解，該名被開處黨籍的官員，還曾在任命新人時要求對方「始終對黨絕對忠誠」，「強化自律意志，始終做到衛民務實清廉」，但自己卻沒做到。

據《人民日報》報導，余麻約違反政治紀律和規矩，轉移、隱匿違紀違法所得，並對抗組織審查；收受影響公正執勤的禮品、禮金，在人事調整方面也為他人謀取不當利益並收受財物；違規從事營利活動，進行錢色、權色交易，涉嫌受賄犯罪、非法持有槍枝犯罪。

報導稱，余麻約身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離黨的宗旨，毫無黨性原則，無視黨的紀律與規矩，是典型的「雙面人」；對組織不忠誠、不老實、恣意妄為、貪圖權色、利益，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌犯罪，在黨的十八大後仍不收斂、不收手，性質惡劣、情節嚴重，經雲南省紀委常委會會議研究並報雲南省委批准，決定給予余麻約開除黨籍的處分，由雲南省監委給予開除公職處分，收繳違紀違法所得，將該名被開除幹部涉嫌犯罪的問題移送檢察機關依法審查起訴。

▲▼余麻約。（圖／德宏網）

據報導，《大白新聞》也發現，德宏州十四屆人大常委會2017年10月18日舉行第三十一次會議，決定任命衛崗為州政府代理州長，會議也通過了其他人事任免事項，並舉行了憲法宣誓儀式，在儀式中，余麻約還曾要求新任命的同志強化「四個意志」，始終對黨絕對忠誠；強化憲法意識；正確履行法定職責；強化宗旨意識，堅持為人民掌好權用好權；強化使命擔當，堅持依法行政、公正司法；強化自律意識，始終做到為民務實清廉。

如今，余麻約不但沒有做到對下屬要求的「強化四個意志」，自己反而還涉嫌錢色交易、權色交易、受賄犯罪、非法持有槍枝犯罪，最後落得一個「雙開」的處分。據了解，余麻約在2017年11月時退德宏州人大常委會主任，並被保留正廳級待遇幹部，距今已1年多。

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關鍵字：雲南省,雲南,德宏州,德宏,余麻約,雙開

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