紅包喊到900元！韓國瑜走春「忙到沒時間吃飯」：選民的事最重要

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後馬不停蹄，27日再到燕巢角宿天后宮走春發出千個紅包，不過卻大遲到了40多分鐘。面對媒體，他表示，剛剛遇到選民陳情，雙方談了一會兒，因此才會拖延到後面的行程，很抱歉讓大家等候這麼久，請多多原諒。

▲韓國瑜到角宿天后宮發紅包。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜一到角宿天后宮立刻被人潮包圍，可以看得出他的高人氣。據了解，韓國瑜發放的紅包在網路上已經喊到900元，且筆筆成交，可以說相當搶手；對此韓國瑜驚訝表示，發紅包希望可以帶給民眾新的一年都開開心心，回去會上網關心一下。

此外，國民黨文傳會副主委洪孟楷日前大讚韓國瑜繳交出亮眼的成績單，指他的表現可用「三好一公道」總結，並大膽預測民調滿意度一定會高。韓國瑜聽完回應，「高雄市要做政務推動事情真的很多，我覺得我怎麼做都不夠，未來團隊只有一個字，就是『衝』，一定要把高雄經濟打出一片，這是我們對市民的承諾。」

除了政務回應，記者也相當關心韓國瑜的身體狀況；據了解，韓市長常常忙到沒有時間吃飯，像今日行程僅在車上簡單吃麵包。對此韓國瑜表示，由於身體一直沒有完全恢復，還有點虛弱，不過日後會繼續調養，吃飯不重要，幫民眾處理事情、拜年比較重要。

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