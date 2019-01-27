翻車平安歸來！保時捷妹還願保佑…再發300個便當救弱勢：要發滿1萬個

▲保時捷妹在斗六人文公園發放免費便當。（圖／翻攝自「斗六人文社交圈」臉書）

生活中心／綜合報導

一名26歲陳姓女子努力賺錢、開保時捷Cayman 987載閨密出門兜風，不料卻在北宜公路意外翻覆，她與閨密奇蹟只受到輕傷。回想當時「死裡逃生」，陳女與閨密到台中南天宮發願，每個月自掏腰包發便當給遊民積陰德，發滿1萬個便當還願，她26日巡迴到雲林、台中，發放300個便當，目前已經累積發了1500個便當了。

「不要把焦點放在我身上，很開心這次有便當店、飲料店幫忙。」陳女帶著業者現做的300個便當與300杯飲料，在斗六人文公園發放給周遭弱勢民眾，還前往斗六受天宮附近的公園送給長輩老人家，期盼大家都能溫飽。事後她也邀請朋友繼續做便當，傍晚前往台中車站贈送她的愛心便當。

回憶車禍狀況，陳女仍心有餘悸。事發當時，她開著保時捷Cayman 987跑車，載閨密從新店至宜蘭遊玩，行經事故路段過彎時，不知為何撞上小山丘，導致車體失控自撞山壁、還在半空中翻滾三圈，最後愛車180度仰倒路邊，車體幾乎全毀，奇蹟的是，陳女只有手部擦傷，而閨密僅頭部受傷。

「行善真的很重要。」每個月都挑一天搭火車環島的陳女表示，雲林是她的第5站，這趟愛心便當旅程最深刻的事情是，有次她送便當給街友，對方說自己是佛教徒，希望能把好運轉給她，那一刻讓她覺得非常感動，那位遊民朋友就像是活菩薩，讓她相當感慨做善事能讓台灣變得更美好，也希望地方政府的新領導人可以更加重視街友權利以及青年就業議題。

陳女的張姓友人也幫忙在臉書各大社團上，告訴民眾這項美意及詳細資訊：「快來快來我們還剩很多，不計利潤，一起參與做公益共襄盛舉，在這歲末寒冬中注入一股暖流。遊民及單親家庭或貧寒弱勢都可以來領取喔！」也有民眾建議「下次是不是可以提前先說先宣達個幾天，比較不會造成有剩？」她也說，「不好意思，下次會提早公告。」

300個便當迅速發完，現場仍有100多人排隊領取，陳女無奈向民眾鞠躬：「真的很不好意思，便當已經發完了，我們過幾天還會再來！」不過現場民眾也沒有任何怨言，陳女和朋友眼眶泛淚，下次會再準備更多的便當給大家，「今天真的好冷，民眾沒有飯吃真的很難過。」

網友們紛紛表示：「讚哦」、「好人有好報。下次地點如果選擇在火車站前，遊民等可能比較方便取」、「辛苦了喔」、「謝謝你們的愛心」、「謝謝美女無私的奉獻，改天一定捧場飲料」、「感謝有妳」、「妹妹真有愛心」、「今天有吃到你的愛心便當真好吃謝謝你喔」、「有這公益活動，以後可以找我加入，我也要做好事」。

陳女過往自己開過5間美甲店，當保險業務還身兼翻譯，努力工作才存了不少錢；這次改買保時捷Boxster新車價要308萬元，但因為買的是中古車，她只花了約100萬元就入手，平常都會自掏腰包做愛心，發300個便當給遊民，或許是靠積陰德，翻覆車禍才僅受到輕傷。

陳女強調自己不怕酸民，因為「行的正，坐的端！說真的我就是一個小人物，我開什麼車、我什麼背景也不重要，我也是被家人罵了一頓。」車禍發生後，車友就接她們去拜地藏王菩薩，期許靠社會大眾的力量幫助弱勢，希望台灣之後不會再有遊民，台灣可以更好。

▲陳女日前駕駛保時捷自撞翻覆數圈只受輕傷，日前也帶著100個便當前往三重區大同公園回饋社會。（圖／《ETtoday新聞雲》突發中心翻攝，資料照）

▲保時捷正妹表示，自己只是一個小人物。（圖／記者陳豐德翻攝，資料照）