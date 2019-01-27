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雙手佈滿怪疣就像「長出樹枝」　孟加拉「樹人」術後病情再惡化

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▲▼孟加拉男子患罕見疾病，雙手肉疣如樹枝。（圖／新華社）

▲孟加拉男子患罕見疾病，雙手肉疣如樹枝。（圖／新華社）

國際中心／綜合報導

孟加拉一名男子身染怪病，全身長滿樹皮般的肉疣，被大家稱作「樹人」，自2016年以來，他已經進行了超過25次手術，原本可望成為第1個治癒「樹人症」的成功案例。不過他卻沒有定期回診，導致病情再度惡化，現在「樹皮」範圍已擴散到全身，需再開刀5至6次，才有可能控制病情。

▲▼孟加拉男子患罕見疾病。（圖／翻攝自SBS NITV）

▲巴強達手術前。（圖／翻攝自SBS NITV）

來自孟加拉國南部小鎮28歲的巴強達（Abul Bajandar），罹患因由免疫系統缺陷引起的「疣狀表皮發育不全」症（epidermodysplasia verruciformis），全球只有4起病例，患者皮膚會長出如樹皮般的肉疣，醫界稱之為「樹人症」。從10歲發病以來，巴強達無法自行吃飯，喝水，刷牙或洗澡。

2016年以來他已經進行超過25次手術，切除約11磅（約5公斤）的肉疣，原本病情一度穩定，但去年5月起巴強達卻沒有再回診。達卡醫院燒傷與整形外科醫生申恩（Samanta Lal Sen）表示，巴強達的病情相當複雜，我們多次要求回診，但他卻不肯，「20日巴強達回到醫院時，已經太遲，病情又再度惡化，這些肉疣甚至擴散到身體其他部位，必須要再重新擬定治療計畫。」

▼巴強達手術後一度好轉。（圖／翻攝自SBS NITV）

 ▲▼孟加拉男子患罕見疾病。（圖／翻攝自SBS NITV）

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關鍵字：孟加拉,樹人症,樹人,肉疣,疣狀表皮發育不全

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