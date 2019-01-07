孟加拉女投反對黨遭輪姦報復　惡徒夜闖先綑丈夫與4子女

▲執政黨「孟加拉國人民聯盟」以288席次贏得選舉，卻傳出女性選民被脅迫投票給該黨派。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

孟加拉2018年年底的國會大選中，由總理哈西娜（Sheikh Hasina）所領導的「孟加拉國人民聯盟」（BAL）以288席次贏得選舉，然而，這次選舉卻受到各界批評，執政黨被指控以脅迫操縱選舉，惡意打壓反對黨。支持者間的惡鬥也同時發生，一位母親聲稱被一群男子強姦，只因投票支持反對派民族主義黨（BNP）。

根據BBC報導，受害女子的丈夫提出申訴，一群男子在深夜強行進入他們在諾阿卡利（Noakhali）的住宅中，他與4個孩子被綑綁在一起，妻子則遭到多人輪姦，事後經鄰居幫助送醫。

擁有4個孩子的35歲母親告訴當地媒體，當天稍早在投票所時，幾位男子警告她不要投給反對派候選人，其中人民聯盟的前地方領導人阿明（Ruhul Amin）在當晚帶領同夥闖入民宅進行報復。

輪姦事件傳出後，反對黨開始在孟加拉首都達卡（Dhaka）和諾阿卡利進行抗議，呼籲執政黨代表其支持者道歉。民族主義黨人阿拉姆吉爾（Mirza Fakhrul Islam Alamgir）6日表示，「無數政治領袖與積極參與者在選舉期間遭受攻擊，甚至連4個孩子的母親都無法倖免於性暴力。」

當地的人民聯盟領導人否認針對支持者的指控，然而，阿明仍在5日遭到逮捕後被開除黨籍。

▲執政黨舞弊頻傳，民族主義黨聯合多黨派要求重新選舉，反對黨支持者也上街抗議。（圖／路透）

在野黨「大聯盟」（Gano Forum）領袖霍森（Kamal Hossain）指出選舉存在舞弊，由民族主義黨組織的「全國統一陣線」（National Unity Front）已呼籲選委會，應以一個中立行政團隊「盡早」重新舉行大選。霍森12月30日在達卡表示，「國內過去也曾有很差勁的選舉，但我得說這次的選舉尤其糟糕，就連最基本的要求──自由與公平都沒能達成。」

民族主義黨發言人阿拉爾（Syed Moazzem Hossain Alal）指出，執政黨288席中約有221席傳出舞弊，「很多選民在投票所遭到阻擋，尤其女性選民被脅迫投票給執政黨。」

法新社報導，一名孟加拉中部納拉揚甘傑市（Narayanganj）的選民在前往投票所時，遭到執政黨支持者毆打，「他們要我省得費神，『我們會代替你投票的。』」

孟加拉總理哈西娜公開反駁這些指控，稱選舉進行得「相當和平」，除了幾次人民聯盟成員被殺的事件以外。即便當局動員60萬軍警與安全部隊，這次選舉所爆發的暴力事件中，仍造成17人喪生。

▼總理哈西娜（Sheikh Hasina）所領導的「孟加拉國人民聯盟」以288席次贏得選舉。（圖／路透）