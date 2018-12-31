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投票日17死！孟加拉鐵娘子料4連任　反對黨要求重新選舉

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▲▼南亞國家孟加拉30日舉行國會大選，選舉委員會31日宣布，由總理哈西娜（Sheikh Hasina）所領導的「孟加拉國人民聯盟」以288席次贏得選舉。（圖／路透）

▲哈西娜（圖右）又有孟加拉「鐵娘子」之稱。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

南亞國家孟加拉30日舉行國會大選，選舉委員會31日宣布，由總理哈西娜（Sheikh Hasina）所領導的「孟加拉國人民聯盟」以288席次贏得選舉，取得壓倒性勝利。然而，哈西娜雖有望第4次連任總理，反對她的聲音卻越來越大，這次投票期間至少有17人死亡。

孟加拉的主要反對陣營聲稱，哈西娜和她的政黨操控了選舉，應進行新的投票。此次約有60萬名保安人員負責維護選舉的秩序，當局更是一度下令關閉網路，避免可能引發騷動的「謠言」散播。

孟加拉選舉委員會秘書艾哈邁德（Helal Uddin Ahmed）31日表示，哈西娜的聯盟贏得288個席位，至於最大的反對黨「孟加拉國民族主義黨」（BNP）僅獲得7個席位。

一名65歲的女子聲稱，警察不允許她進入投票，「我們有大約20到25名來自同一地區的女性，中心大門口的警方說，如果我們支持這條船（孟加拉國人民聯盟），才會准許我們進入。」她補充，她所在的地區就有數百人進不了投票中心。

《每日電訊報》報導，在哈西娜的統治下，孟加拉變得越來越專制，逐漸往「一黨制國家」靠近，而她主要的競爭對手則都因貪汙而長期服刑。

近年來，哈西娜積極改善投資環境，希望吸引外資，也推動私有化經濟，吸引許多選民支持，她展現出信心十足的經濟議程，期盼與鄰國巴基斯坦、印度競爭。她投完票後表示，會朝發展中的國家目標邁進。

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關鍵字：哈西娜,孟加拉

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