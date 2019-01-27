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藥師公會寒冬送暖　關心罕見疾病洗肺民眾

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▲藥師公會關心罹患罕見疾病的吳姓民眾(右1)。（圖／記者楊均典翻攝）

▲藥師公會關心罹患罕見疾病民眾。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣藥師公會及藥劑生公會於歲末之際寒冬送暖，27日由藥師公會理事長廖秀玲與理監事在台東縣議員黃治維的陪同下前往關懷罕病個案，除致贈年菜加菜金及物資外，也發揮藥師專業瞭解個案用藥狀況、整理用藥，提供用藥諮詢。

廖秀玲表示，年節將近，有些民眾因身體狀況、經濟等因素，無法好好過年，鑑此，藥師及藥劑生公會舉辦關懷活動，盼透過微薄心意及專業幫助個案，讓他們能過個好年。

罹患罕見疾病的吳姓民眾表示，前年因發高燒、呼吸困難，前往東基就醫，後來轉診至高雄長庚，才發現患有罕見疾病「肺泡蛋白質沉著症」。他說，每個月靠母親的老人津貼與身障補助，須繳房租，以及平時治療所需、月租3千元的供氧器，根本無力負擔，只能退掉供氧器，不舒服就在台東就醫，至今已1年未回高雄洗肺。

吳姓民眾是黃治維擔任里長時所幫助的里民，黃治維指出，這位里民患有罕見疾病，因無法在台東洗肺治療，必須往返高雄就醫，低收入戶加上疾病的雙重壓力，迫使個案生活陷入困境，盼社會處提供協助。

吳姓民眾罹患肺部蛋白質沉著症，為罕見的間質性肺病，需透過「洗肺」治療，將脂蛋白物質洗出肺部，目前尚未有明確的藥物能完全控制疾病。

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關鍵字：藥師公會

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