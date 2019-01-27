不滿勞資協商沒進展！　華航機師2/1決定是否「重啟罷工」

▲機師工會去年宣布取得合法罷工權，但在勞資雙方獲得初步共識下，決定暫緩罷工1年。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

機師工會去年發起罷工投票取得合法罷工權，但最終在勞資雙方達成初步「核心訴求共識」下，同意暫緩罷工，進入一年協商期。不過，機師工會華航分會不滿在協商過程，華航態度強硬，針對未有共識訴求毫不讓步，正重新調查華航機師會員意向，2月1日將召開臨時會員代表大會決議是否重啟罷工。

機師工會理事陳蓓蓓指出，在工會跟華航資方達成初步協議之後，目前5次勞資協商、1次談話會加上數次見面討論，資方態度始終強硬，協商空間幾乎不存在。再加上資方干擾工會活動、脅迫會員退會、各種方式要去飛行員簽下支援飛行承諾書、不當勞動行為等，讓大家認為不應該在單純的相信資方誠信。

陳蓓蓓說，在協商過程中，即便工會釋出善意，主動把訴求壓到最底線，但資方仍不願意接受，這讓工會認為雙方只是在虛度光陰，也有必要讓會員了解此事，因此發出會員意向調查。

▲機師工會華航分會認為，與資方協商毫無進展，考慮重啟罷工。（圖／記者黃軍瑋攝）

針對華航機師所提出的18項訴求都沒有改變，主要核心訴求包含疲勞航班管理、給予疲勞加給以及13個月全薪議題等，預計2月1日將召開臨時會員代表大會，在會中會向會員明確表達及進展，屆時將對是否重啟罷工或者有其他下一步行動做出決議。

當時華航勞資雙方在暫緩罷工時，曾達成的訴求共識包含，資方同意：針對FOQA（Flight Operations Quality Assurance）飛行數據監控使用原則進行調整，日後FOQA將以趨勢觀察為原則，優先加強人員訓練及場站改善，勿逕行懲處。另外，資方也同意對「片面勞動條件之變更」進行明確限制，實質涉及勞動條件不利變更的調整須與工會進行協商等訴求。