機師工會罷工演練！超過700會員響應　控華航「急發訊息干擾」

▲機師職業工會發動罷工演練。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

桃園市機師職業工會華航分會宣布將重啟罷工，華航勞資雙方隔空交火，機師工會昨（5日）下午17點舉行罷工演習，要求配合演習行動的會員，在收到訊息時，在24小時之內回傳「檢定證」或「護照」照片給秘書處，後續靜候工會進一步通知。機師工會今（6日）統計最新人數，回傳訊息已超過700會員響應。

機師工會2月1日下午臨時會員代表大會後，正式宣告重啟罷工行動。5日下午17點舉行罷工演習，發訊予會員配合演習行動，要會員收到訊息時，在24小時之內，回傳已經存在手機裡的「檢定證」或「護照」照片給秘書處，後續靜候工會進一步通知。機師工會同時提醒會員，若近日收到來自機隊的關切訊息或電話，請回覆「本人支持工會行動與立場！」

▲機師工會指出，罷工演練截至今早，訊息回傳已超過700封。（圖／記者賴文萱攝）

機師工會今天指出，昨天下午五點起的罷工演練，在短短一個小時內，工會就收到了超過400封的訊息回傳，因為許多會員仍在執勤或在國外休息，截至今早，訊息回傳已超過700封。

不過機師工會接獲會員通報，華航主管急發訊息給會員，內容提到懷疑工會所發訊息真實性，還要組員不要動搖，認為是資方企圖擾亂會員。機師工會對此指出，工會再一次看到資方企圖擾亂會員，散佈假訊息並試圖混淆，跟華航資方所說「已經準備好！」似乎有所出入。

▲華航發訊息給會員，內容提到懷疑工會所發訊息真實性。（圖／機師工會提供）

