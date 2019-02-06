　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機師工會罷工演練！超過700會員響應　控華航「急發訊息干擾」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼機師工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲機師職業工會發動罷工演練。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

桃園市機師職業工會華航分會宣布將重啟罷工，華航勞資雙方隔空交火，機師工會昨（5日）下午17點舉行罷工演習，要求配合演習行動的會員，在收到訊息時，在24小時之內回傳「檢定證」或「護照」照片給秘書處，後續靜候工會進一步通知。機師工會今（6日）統計最新人數，回傳訊息已超過700會員響應。

機師工會2月1日下午臨時會員代表大會後，正式宣告重啟罷工行動。5日下午17點舉行罷工演習，發訊予會員配合演習行動，要會員收到訊息時，在24小時之內，回傳已經存在手機裡的「檢定證」或「護照」照片給秘書處，後續靜候工會進一步通知。機師工會同時提醒會員，若近日收到來自機隊的關切訊息或電話，請回覆「本人支持工會行動與立場！」

▲▼機師工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲機師工會指出，罷工演練截至今早，訊息回傳已超過700封。（圖／記者賴文萱攝）

機師工會今天指出，昨天下午五點起的罷工演練，在短短一個小時內，工會就收到了超過400封的訊息回傳，因為許多會員仍在執勤或在國外休息，截至今早，訊息回傳已超過700封。

不過機師工會接獲會員通報，華航主管急發訊息給會員，內容提到懷疑工會所發訊息真實性，還要組員不要動搖，認為是資方企圖擾亂會員。機師工會對此指出，工會再一次看到資方企圖擾亂會員，散佈假訊息並試圖混淆，跟華航資方所說「已經準備好！」似乎有所出入。

▲▼ 華航發訊息給會員，內容提到懷疑工會所發訊息真實性。（圖／機師工會提供）

▲華航發訊息給會員，內容提到懷疑工會所發訊息真實性。（圖／機師工會提供）
 

ET快訊
行李輸送帶「假陽具繞場」！機場旅客笑翻…沒人敢認領
快訊／桃園「嘉里大榮貨運倉儲」大火　2員工命危
黃立行爆結婚！ 女友留言「新婚快樂」露餡

關鍵字：機師工會,罷工,演習,檢定證,護照,機師工會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初二回娘家國道6時開始塞　國1、國5部分路段時速↓20公里

身材肉肉別難過！　網友票選十大優點讓人超羡慕

FB按讚好無感！女性社群The Wing用「3招打造實體社團」拉近距離

春節店休淪垃圾場！雞排店門口塞滿「新年禮」　網怒：台灣最美的風景

刮刮樂上好多0！雲林女「先中3萬再中100萬」　隨心流2天中103萬

梅酒「糖分壓過酒味」超順口　5歲童誤喝秒昏險變笨

機師工會罷工演練！超過700會員響應　控華航「急發訊息干擾」

初二是拜月老好時機！6大禁忌藏恐怖詛咒　不只不敬還「斷良緣」

集資刮刮樂！6大學生「3.6萬→100萬」嗨爆：這彩券行幫助過雞米花媽媽

店狗叫幾聲就買！牠下秒狂吠...高雄男刮開「竟是100萬」　老闆：真是好狗運

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

初二回娘家國道6時開始塞　國1、國5部分路段時速↓20公里

身材肉肉別難過！　網友票選十大優點讓人超羡慕

FB按讚好無感！女性社群The Wing用「3招打造實體社團」拉近距離

春節店休淪垃圾場！雞排店門口塞滿「新年禮」　網怒：台灣最美的風景

刮刮樂上好多0！雲林女「先中3萬再中100萬」　隨心流2天中103萬

梅酒「糖分壓過酒味」超順口　5歲童誤喝秒昏險變笨

機師工會罷工演練！超過700會員響應　控華航「急發訊息干擾」

初二是拜月老好時機！6大禁忌藏恐怖詛咒　不只不敬還「斷良緣」

集資刮刮樂！6大學生「3.6萬→100萬」嗨爆：這彩券行幫助過雞米花媽媽

店狗叫幾聲就買！牠下秒狂吠...高雄男刮開「竟是100萬」　老闆：真是好狗運

金豬年市場詭譎　銀行教你3招趨吉避凶投資術

春節假綁架真詐騙案件多　斗六警至金融機構超商宣導

王世堅酸「惡靈惡靈放過2020」　柯文哲： 假的！阿彌陀佛

初二回娘家國道6時開始塞　國1、國5部分路段時速↓20公里

獨／甜美系女警哄哭哭小童　「3星拱月」仍吃鱉「不買帳」　　　

他大年初一為2.7萬紅包輕生！　只因妻一句...給孫子2.2萬就夠了

廢紙變藝術！巧手媽摺出花卉錦鯉　網讚：超有天分

春風人脈超狂！　3好友全是「女神級藝人」曬照激讚：實在有夠水

過年胖3公斤！5招拒絕「餵豬公」吃法...隱藏熱量全曝光

黑衣男小琉球「套龜10分鐘」！　網氣炸：怎沒來一波瘋狗浪

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

生活熱門新聞

初二要伺候大姑一家！老公：我們..

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年..

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關..

他連刮8張2000元虧爆！下張..

揭密「漢堡盒裂縫」用法！單手吃..

男友怨沒年終　女友枕頭下塞一包

PO「母乳冰箱」炫耀　新手媽怒..

大年初二回娘家「6大項」禁忌！

老爸竟搶曬衣服！女兒震驚後懂了

跟男友過夜！老爸一段告白逼哭她

媳婦獨掃5樓透天　婆婆1句話讓..

AV女優士林夜市腳底按摩　狂求..

老闆幫切紋理！貴桑桑白鯧冏掰了

更多熱門

相關新聞

機師工會5日首次舉行罷工演練

機師工會2月1日下午臨時會員代表大會後，正式宣告重啟罷工行動。5日下午17點舉行罷工演習，發訊予會員配合演習行動，要會員收到訊息時，在24小時之內，回傳已經存在手機裡的「檢定證」或「護照」照片給秘書處，後續靜候工會進一步通知。

華航勞資爭議吵不停　林佳龍說話了

機師要加薪否則罷工　華航：人事成本比對手高出5億以上

機師罷工箭在弦上？華航總經理下午四點回應工會訴求

華航機師醞釀春節罷工！拒與何煖軒會談

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

周揚青號召捐款…網酸：那妳呢　羅志祥1句話霸氣護愛

沒安全感體質！曖昧男傳「好友關係」暖翻

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面