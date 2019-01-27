年貨大街買糖！媽嚇呆：這些470元　內行人驚曝「店家送氣球」圈套

▲原PO在年貨大街買這些糖果，竟要價470元！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

再幾天就是農曆新年，年貨大街擠滿許多逛街人潮。一名女網友日前帶小孩去逛年貨，挑了一些糖果要給孩子們，看到價格時瞬間驚呆「470元」，讓她直呼「荷包在哭泣呀！」其他人則紛紛留言「記得別找秤重買，人家算克的」、「去買過一次真嚇到以後不去」，也有網友提醒「看到送氣球離開就對了」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，「年貨大街的糖果真的不是普通『便宜』，安勒～470元～」只見她挑了約10種不同的糖果，包括沙漏造型糖果、薄荷巧克力、愛心形狀巧克力、棉花糖等等，每一樣都拿不到10個。原PO說，當下本來很想轉頭不買了，「但看到孩子們期盼的眼神，只好乖乖付錢」。

她也在留言處透露，她去的是天津路的年貨街，而且是有送氣球的店家，不過「送了氣球，回家鵝子就弄破了，還安撫好一會才不哭（嘆氣～）」。就有網友看到後，馬上留言提醒「秤重的最好遠離」、「算公克的，看似便宜！換算台斤後……天價」、「看到一百公克39/49/59/89的，都趕緊走開」。

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▲許多網友認為，要買糖果去大賣場就可以了。（示意圖／記者李毓康攝）

還有人說，絕對不要走進「送氣球」的店家，「很多爸媽拿到氣球都會不好意思，想說交關一下，沒想到只拿小小一包，就要500～600元」、「用買糖果送氣球吸引人，買過一次就知道被騙了」、「你應該是買到有送氣球，而且以公克來計價的了」。

其他人則是紛紛大呼「昨天本來也要買……還好顧好荷包了」、「去超商說不定還比較便宜」、「夭壽這樣470！年貨大街就是坑殺大街啊」、「天津路的年貨大街，糖果是最坑的不要買，住附近10幾年的過來人給你真心建議」、「470可以吃燒烤吃到飽了」、「買這些糖果，老闆有附送一個盤子嗎」。

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