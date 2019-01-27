注音紙條暖炸！小一鵝子「吸腕妳猴很酒」臭奶呆告白　媽5mins看懂：好有愛

▲弟弟啊！什麼是登天道啦 XD。（圖／爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

看到孩子懂事，或者來撒嬌、告白，都會讓爸媽一秒融化。一位媽媽貼出小一兒子寫給她的紙條，不僅全是注音符號，而且還有很多拼錯的字，但看懂內容後，讓原PO超感動「好有愛」。網友幫忙翻譯後，許多人也直呼「好暖心」、「錯字很多，哎呀！今天就算了」、「吸腕妳猴很酒」、「阿嬤教的齁？」

一位媽媽在臉書《爆廢公社》表示，「這是國小一年級的孩子寫給媽媽的紙條，有人看得懂這孩子想表達什麼嗎？看懂了之後發現內容好有愛」。仔細看看紙條，上面全部都是注音，但總覺得讀起來很不順、相當令人匪夷所思。

紙條內容：

ㄇㄚ ㄇㄚ˙ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ ㄉㄠˋ ㄉㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄢˋㄋㄧˇ ㄅㄨˊ ㄧㄠˋ ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ

ㄇㄚ ㄇㄚ˙ ㄨㄛˇ ㄒㄧ ㄨㄢˋ ㄋㄧˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄢ ㄎㄢ

ㄇㄚ ㄇㄚ˙ ㄨㄛˇ ㄒㄧ ㄨㄢˋ ㄋㄧˇ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄏㄨㄡˊ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄡˇ」

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▲兒子如果是小暖男，絕對讓媽媽一秒融化。（示意圖／pixabay）

網友們看到後，紛紛開始「解碼」：「媽媽，冬天到了希望妳不要感冒；媽媽，我希望妳可以健健康康；媽媽，我希望妳可以活很久」。

超感心的內容讓其他人笑噴，但也大讚兒子是小暖男，「猴很久，超有愛的」、「我還想說登天道是什麼道」、「台灣國語好可愛」、「是不是阿嬤帶大的」、「臭奶呆的告白太Q了❤❤❤他一定很愛妳」、「唸到舌頭都打結了」、「猴起來猴起來～不要辜負小孩子的期望」、「ㄢㄤ分不清楚的概念」。

原PO也補充，兒子的發音，其實是因為「補習班老師台灣國語」；而這張紙條的故事是「媽媽不小心在客廳沙發睡著，醒來之後發現身上多了一件毛毯，旁邊的桌子上還放著這2張紙條。當下，睡眼惺忪的媽媽大概看了5分鐘才明白孩子要表達什麼」，原PO說，她看懂的瞬間覺得心裡好暖，也笑說「但注音拼成這樣實在是……看在內容這麼有心，這次就不叫你訂正罰寫了」。

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