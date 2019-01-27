機率大！尾牙頭獎1台賓士「公司才25人」　他晚上突接老闆電話...哭慘了

▲男網友的公司老闆決定尾牙要抽1台最新賓士車。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「電話響起來，老闆打給我......」一名從事汽車買賣的男店長表示，公司今年的尾牙快到了，前幾天老闆霸氣宣布，最大獎要抽出1台新款C系列賓士轎車，讓他這幾天上班都期待著自己會是那位幸運兒，畢竟全公司才25人，中獎率可說是相當高，而所有的美好情境與幻想，都在電話接通後全崩毀！

王姓男網友27日上午在「爆廢公社」貼文，表示任職於汽車美容、買賣公司，下周二就是尾牙日，今年老闆佛心又大手筆，決定好好犒賞員工，早早宣布頭獎是1台新款賓士C系列、又是總代理的車。他說，這要多虧賓士前車主太有錢，才開了1000多公里就拿來賣，員工們才有這好康的機會。

當然，一聽到這好消息，王男馬上開始計算，公司台北加台南2個據點，總共只有25個員工，等於有1/25機率能把賓士開回家！喜上加喜的是，老闆隔幾天再透過秘書加碼，讓員工好好放年假，往年只休息到初三，今年「除夕夜休息到初六」。一連串的好事讓他沉浸在喜悅之中，幻想著尾牙當天爽中賓士！

▲賓士小改款C-Class全員登台，售價196萬元起！資料示意照。（圖／記者張慶輝攝）

「你也待十三年了，該拿得也都拿了，給員工們一個機會。」前一天晚上，王男在空無一人的辦公室接到老闆親自打來的電話，裁示賓士抽獎要排除店長。「你不怕尾牙吃到烙賽啊」、「13年拿你最大獎就統一肉燥麵一箱」、「等等老子台南年初一休息到三十」......一連串大聲咒罵宣洩憤怒，尷尬的是他突然發現還沒按下結束通話，遙遠的彼端只默默傳來一句，「今年多送你一箱維力雜醬麵」。

悲慘的故事貼出，網友紛紛出言安慰，順便提供化解的辦法，「賓士保養很貴（自我安慰）」、「好加在不是送雞頭」、「快請求老闆炸醬麵加碼到3箱」、「趕快再繼續喊：要不是你這麼照顧我、把我當家人對待......。」

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