主持陣容曝光！　2019年央視「豬年春晚」第一次彩排

▲2018的央視春晚，容祖兒與周渝民也有參加。（圖／央視網）



大陸中心／綜合報導

2019年央視重頭戲「豬年春晚」於25日進行第一次彩排，主持人陣容也隨之曝光，當中有康輝、任魯豫、尼格買提、朱迅和李思思，與2018年央視春晚的主持陣容一致。

▲康輝的主持功力深厚 。（圖／翻攝自微信）

康輝是《新聞聯播》的當家男主持，在2015年時成為央視羊年春晚的主持人，是繼歐陽夏丹在2010年後第二位主持春晚的新聞主播，並在2017及2018年都登上春晚舞台。

▲任魯豫是《我要上春晚》主持人。（圖／翻攝自央視官網）

▲李思思是近年央視春晚的主持常客 。（圖／翻攝自央視）

任魯豫則是在2010年就已登上舞台主持春晚，並在2016年擔任央視春晚廣東分會場的主持人，這次將再度站上春晚主舞台。李思思與任魯豫同樣因為主持《我要上春晚》而爆紅，李思思從2012年開始便是春晚常客，2019年會是第7次登台主持。

▲朱迅主持過數場央視春晚。（圖／翻攝自中國網路電視台）

▲尼格買提受到觀眾喜愛，被稱為「小尼」。（圖／翻攝自央視官網）

朱迅也是春晚「班底」，2009年及2011年時主持過中央電視台春節聯歡晚會，於2015年回歸，之後每年都沒有缺席春晚舞台。至於外型帥氣的尼格買提也是央視新生代主持人的當紅炸子雞，從2015年至今已經主持3年春晚，這次會是第4次。

之前呼聲很高的「央視段子手」撒貝寧和朱廣權沒有出現在這次名單上，不少大陸網友們都覺得非常可惜；同時，也有網友對於董卿再次缺席春晚舞台感到疑惑，因為日前時常有關於她會復出春晚的消息。

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